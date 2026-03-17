Secciones
SociedadTecnología

Ni duro, ni pasado por agua: el secreto de la ciencia para cocinar el huevo perfecto

Expertos en en ciencia de los materiales determinaron el método de cocción perfecto que preserva textura, sabores e incluso nutrientes.

Cómo cocinar un huevo correctamente, según la ciencia de los materiales. (Imagen: vvmich/Alamy Stock Photo) Cómo cocinar un huevo correctamente, según la ciencia de los materiales. (Imagen: vvmich/Alamy Stock Photo)
Hace 9 Min

Lograr que la clara esté firme y la yema mantenga su cremosidad parece un logro culinario que se limita a las publicidades cuando se trata de cocinar un huevo. Generalmente, cuando la clara alcanza su punto justo, la yema ya se pasó de cocción; o, por el contrario, si buscamos una yema líquida, terminamos con una clara demasiado inconsistente. Sin embargo, un grupo de científicos de los materiales parece haber encontrado la "fórmula maestra".

Rápida y fácil: la receta para preparar flan sin azúcar, sin huevos y sin prender el horno

Rápida y fácil: la receta para preparar flan sin azúcar, sin huevos y sin prender el horno

Un artículo publicado en Scientific American, revela cómo investigadores de la Universidad de Nápoles Federico II en Italia aplicaron modelos matemáticos para resolver este dilema culinario. El estudio, liderado por la investigadora Emilia Di Lorenzo y el profesor Ernesto Di Maio, propone un método que desafía las tradiciones de las abuelas.

La temperatura ideal para cada textura

El problema principal es que la clara y la yema necesitan temperaturas distintas para alcanzar su estructura óptima. Según los expertos, la clara (o albúmina) requiere unos 85°C para cuajar correctamente, mientras que la yema alcanza su punto ideal de cremosidad y conservación de nutrientes a los 65°C. Al hervir el huevo de forma tradicional, es casi imposible tratar ambas partes de manera diferenciada.

Para solucionar esto, Di Maio y Di Lorenzo se inspiraron en su trabajo habitual con polímeros. "Lo que hicimos en el caso de los huevos fue tomar este enfoque y tratar de obtener una capa de textura en lugar de una capa de densidades", explicó Di Lorenzo. La idea surgió tras probar un plato de autor muy costoso donde los componentes estaban perfectamente cocidos, pero por separado.

El método de los ciclos térmicos

La técnica propuesta, denominada "cocción periódica", consiste en alternar el huevo (con su cáscara) entre agua caliente y agua templada de manera repetitiva. Utilizando simulaciones por computadora, el equipo determinó que el ciclo perfecto consiste en alternar temperaturas de 100°C y 30°C durante un total de 32 minutos, realizando el cambio cada dos minutos exactos.

Aunque el proceso es más largo que un hervor común, los resultados valieron la espera. Durante las pruebas, se analizaron químicamente las proteínas para comparar este método con el huevo duro tradicional y el sous vide (cocción al vacío). El resultado fue un huevo con una textura sedosa en toda su extensión, pero con la firmeza necesaria para ser disfrutado.

Más nutrientes y mejor sabor

Más allá de la textura, la ciencia descubrió que este método es superior para la salud. Al evitar el calor extremo constante, se preservan mejor los aminoácidos y antioxidantes. "El resultado más destacado fue la preservación de los polifenoles, pero también se conservan muchos aminoácidos", señaló la experta, destacando los beneficios antiinflamatorios de este tipo de cocción.

Para validar el experimento, el profesor Di Maio cocinó personalmente 160 huevos en su propia cocina para un panel de expertos sensoriales. Aunque la técnica requiere paciencia, el investigador aseguró que ya no volverá a su vieja rutina. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La ciencia explica por que el vuelo más inestable del mundo pasa por Argentina

La ciencia explica por que el vuelo más inestable del mundo pasa por Argentina

Si hay una amenaza planetaria, el mundo no se quedará sin aceite de oliva

Si hay una amenaza planetaria, el mundo no se quedará sin aceite de oliva

La ciencia, cada vez más cerca de la criogenización: lograron reactivar los cerebros de ratones congelados

La ciencia, cada vez más cerca de la criogenización: lograron reactivar los cerebros de ratones congelados

Estas son las siete ciudades de Sudamérica que podrían quedar bajo el agua antes de 2100: dos están en Argentina

Estas son las siete ciudades de Sudamérica que podrían quedar bajo el agua antes de 2100: dos están en Argentina

Lo más popular
Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
1

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
2

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
3

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo
4

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores
5

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Irán acusó a Javier Milei de cruzar una línea roja imperdonable
6

Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

Más Noticias
Conmoción por la muerte de Tincho: quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero

Conmoción por la muerte de "Tincho": quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero

Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

La rotación de la Tierra se desacelera a un ritmo inusual: por qué los días están cambiando

La rotación de la Tierra se desacelera a un ritmo inusual: por qué los días están cambiando

Comentarios