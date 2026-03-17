Ni duro, ni pasado por agua: el secreto de la ciencia para cocinar el huevo perfecto

Lograr que la clara esté firme y la yema mantenga su cremosidad parece un logro culinario que se limita a las publicidades cuando se trata de cocinar un huevo. Generalmente, cuando la clara alcanza su punto justo, la yema ya se pasó de cocción; o, por el contrario, si buscamos una yema líquida, terminamos con una clara demasiado inconsistente. Sin embargo, un grupo de científicos de los materiales parece haber encontrado la "fórmula maestra".