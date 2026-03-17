La Selección Argentina se queda sin partidos y cambia todos sus planes antes del Mundial

La selección argentina modificará sus planes para la próxima fecha FIFA de marzo y finalmente se quedará en el país sin disputar partidos oficiales ni amistosos confirmados. La decisión se dio luego de la cancelación de la Finalissima contra España, producto de la falta de acuerdo entre la AFA y la UEFA, y de la suspensión del amistoso frente a Qatar a raíz del conflicto en Medio Oriente.