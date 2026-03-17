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La Selección Argentina se queda sin partidos y cambia todos sus planes antes del Mundial

Se suspendieron la Finalissima y el amistoso con Qatar, y Lionel Scaloni decidió tomar una decisión importante.

PROBLEMAS. Scaloni es consciente de que la Selección llegará al Mundial sin rodaje contra equipos de primer nivel. PROBLEMAS. Scaloni es consciente de que la Selección llegará al Mundial sin rodaje contra equipos de primer nivel.
Hace 2 Hs

La selección argentina modificará sus planes para la próxima fecha FIFA de marzo y finalmente se quedará en el país sin disputar partidos oficiales ni amistosos confirmados. La decisión se dio luego de la cancelación de la Finalissima contra España, producto de la falta de acuerdo entre la AFA y la UEFA, y de la suspensión del amistoso frente a Qatar a raíz del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo a lo que pudo saberse, el plantel que dirige Lionel Scaloni trabajará en el predio de Ezeiza durante esos días, en una ventana que, por ahora, no tendrá competencia. No se descarta que el cuerpo técnico organice algún ensayo interno, como un partido frente al seleccionado Sub-20, o que aparezca un rival a último momento, aunque esa posibilidad hoy parece lejana.

El escenario deja a la Selección sin encuentros de preparación en la recta previa al Mundial, una situación poco habitual. De hecho, también quedaron en el camino amistosos que habían sido proyectados con anterioridad ante México y Honduras, lo que achica aún más el margen de competencia para el equipo.

Esta falta de rodaje genera una particularidad histórica: Argentina podría llegar a la próxima Copa del Mundo sin haber enfrentado a ningún seleccionado europeo durante todo el ciclo mundialista, algo que nunca había ocurrido.

En procesos anteriores, el equipo siempre había tenido cruces con rivales del Viejo Continente. Antes de Qatar 2022, por ejemplo, se midió con Alemania, Italia y Estonia, mientras que en la previa del Mundial de España 1982 había disputado una gran cantidad de amistosos frente a equipos europeos.

Scaloni enfrenta algunos problemas que complican la preparación de cara al Mundial

En este contexto, el cuerpo técnico pierde una instancia clave para evaluar variantes y darle minutos a distintos futbolistas, algo que suele ser determinante en la preparación de un torneo de estas características.

Por ahora, las alternativas que maneja la AFA son limitadas: intentar cerrar un rival sobre la marcha (una opción compleja por cuestiones logísticas) o aprovechar esos días para realizar una mini concentración en Ezeiza, enfocada en entrenamientos intensivos y posibles pruebas internas.

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