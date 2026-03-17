iPhone Fold: así sería el nuevo celular plegable de Apple

Entre debates sobre denominaciones "Ultra" o "Fold", modelos tipo “clamshell” o “libro” y pulgadas definitivas, el último celular de Apple busca ingresar al mercado de los dispositivos plegables que ya ocupa cómodamente Samsung y donde también se sumó Huawei. Aunque aún no hay comentarios por parte del gigante tecnológico, reconocidos filtradores, fabricantes y fuentes de suministro revelaron los planes del posible nuevo iPhone que arribaría junto al último iPhone 18.
La firma de Cupertino se mostró reticente frente al terminal flexible. Los anuncios de la semana pasada, como la MacBook Neo y el iPhone 17e, no dieron lugar al que sería el primer equipo tipo libro de la empresa. Sin embargo, la información es cada vez más contundente. Aunque desde las filtraciones hasta el momento de lanzamiento muchos aspectos pueden variar, las versiones ya advierten sobre posibles fechas, especificaciones, colores, diseños y precios.
¿Cuándo se lanzará el nuevo iPhone Fold?
Los trascendidos sobre un iPhone articulado se remontan a 2017, pero informes más recientes sugieren que la marca finalmente fijó una fecha realista. El reconocido sitio Mashable destacó que la mayoría de vaticinios coinciden en que el iPhone Fold llegará en el otoño estadounidense de este año, junto con el iPhone 18 Pro y el Pro Max. Esto probablemente ocurra en septiembre de la presente temporada.
Mark Gurman, destacado periodista especializado en tecnología en Bloomberg News, fue contradictorio en cuanto a las fechas de estreno, sugiriendo inicialmente que Apple podría lanzar el dispositivo "tan pronto como en 2026", para luego escribir que se enviaría a finales de dicho ciclo y se vendería principalmente en 2027. El analista Ming-Chi Kuo también citó repetidamente la segunda mitad del periodo actual como el objetivo de la compañía.
El diseño del iPhone Fold: un "libro" similar a un iPad
El consenso sugiere que la empresa se decantó por un diseño plegable tipo libro, similar a la serie Galaxy Z Fold de Samsung, en lugar de un teléfono tipo “flip” o “clamshell”. Cuando esté desplegado, se espera que el modelo híbrido se parezca a una tableta pequeña como el iPad mini (8,3 pulgadas). Sin embargo, según las especulaciones, el esperado terminal podría ser un poco más pequeño, con una pantalla interna de entre 7,7 y 7,8 pulgadas. Cuando está cerrado, debería funcionar como un teléfono inteligente convencional, con un panel externo de aproximadamente 5,5 pulgadas.
Filtraciones de CAD y supuestos moldes de fabricantes de carcasas sugieren que el dispositivo podría ser más corto y ancho que un iPhone estándar cuando está plegado, creando una base más cuadrada que se ajusta mejor a la relación de aspecto de la pantalla interna. Nuevas imágenes compartidas por el filtrador Sonny Dickson parecen respaldar esa dirección general del diseño.
Posibles precios del nuevo iPhone
Es probable que el iPhone Fold sea caro. Una estimación inicial del analista de investigación Arthur Liao sugiere que su precio podría rondar los 2399 dólares. Esto coincide con las expectativas de un nuevo informe de International Data Corporation (IDC). El año pasado, el analista Ming-Chi Kuo afirmó que el producto probablemente se vendería al público entre 2000 y 2500 dólares.
A pesar de su elevado costo (el buque insignia Samsung Galaxy Z Fold 7 cuesta 1999,99 dólares), las expectativas de ventas siguen siendo altas. El informe de IDC estimó que Apple acapararía un tercio del gasto en el mercado de los teléfonos plegables en 2026.