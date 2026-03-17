iPhone Fold: así sería el nuevo celular plegable de Apple

El diseño del iPhone Fold: un "libro" similar a un iPad

El consenso sugiere que la empresa se decantó por un diseño plegable tipo libro, similar a la serie Galaxy Z Fold de Samsung, en lugar de un teléfono tipo “flip” o “clamshell”. Cuando esté desplegado, se espera que el modelo híbrido se parezca a una tableta pequeña como el iPad mini (8,3 pulgadas). Sin embargo, según las especulaciones, el esperado terminal podría ser un poco más pequeño, con una pantalla interna de entre 7,7 y 7,8 pulgadas. Cuando está cerrado, debería funcionar como un teléfono inteligente convencional, con un panel externo de aproximadamente 5,5 pulgadas.