Por qué San Patricio es considerado el patrono de los ingenieros: la oración que tenés que rezar para pedir protección

En todo el mundo se celebra hoy a San Patricio, patrón de Irlanda asociado a la tradición de beber cerveza. Aunque la principal celebración en todo el mundo gira en torno a las fiestas que incluyen litros y litros de la bebida de malta, el santo fue un guía de muchos pueblos y también de grupos de trabajadores.
Se cree que San Patricio fue el encargado de eliminar el paganismo de Irlanda, apartando a las personas de los rituales y cultos a otros ídolos. En su lugar, fue un predicador del cristianismo que logró instalar en diferentes regiones de la Europa insular.
Además de ser el líder espiritual de Irlanda, también es reconocido como el patrón de los ingenieros. Esta relación entre el santo europeo y el grupo de profesionales se debe a una leyenda que cuenta cómo utilizó técnicas ingeniosas para construir templos, puentes y caminos en su trabajo como misionero.
Oración para pedir la protección de San Patricio
Me levanto hoy
por medio de poderosa fuerza,
la invocación de la Trinidad,
por medio de creer en sus tres personas,
por medio de confesar la unidad,
del creador de la Creación.
Me levanto hoy
por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo,
por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro,
por medio de la fuerza de su resurrección y ascención,
por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal.
Me levanto hoy
por medio de la fuerza del amor de Querubines,
en obediencia de Ángeles, en servicio de Arcángeles,
en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa,
en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas,
en prédicas de apóstoles, en inocencia de Santas Vírgenes,
en obras de hombres de bien.
Me levanto hoy
por medio del poder del cielo:
luz del sol,
esplendor del fuego,
rapidez del rayo,
ligereza del viento,
profundidad de los mares,
estabilidad de la tierra,
firmeza de la roca.
Me levanto hoy
por medio de la fuerza de Dios que me conduce:
poder de Dios que me sostiene,
sabiduría de Dios que me guía,
mirada de Dios que me vigila,
oído de Dios que me escucha,
palabra de Dios que habla por mí,
mano de Dios que me guarda,
sendero de Dios tendido frente a mí,
escudo de Dios que me protege,
legiones de Dios para salvarme
de trampas del demonio,
de tentaciones de vicios,
de cualquiera que me desee mal,
lejanos y cercanos,
solos o en multitud.
Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado,
contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma,
contra conjuros de falsos profetas,
contra las negras leyes de los paganos,
contra las falsas leyes de los herejes,
contra obras y fetiches de idolatría,
contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros,
contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma.
Cristo escúdame hoy
contra filtros y venenos, contra quemaduras,
contra sofocación, contra heridas,
de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia.
Cristo conmigo,
Cristo frente a mí,
Cristo tras de mí,
Cristo en mí, Cristo a mi diestra,
Cristo a mi siniestra,
Cristo al descansar,
Cristo al levantar,
Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí,
Cristo en la boca de todos los que hablen de mí,
Cristo en cada ojo que me mira,
Cristo en cada oído que me escucha.
Me levanto hoy
por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad,
por medio de creer en sus tres personas,
por medio de confesar la unidad,
Del creador de la creación.