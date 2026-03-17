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Contrabando de dólares: así cayó la pareja que llevaba dinero en fajas en la frontera

Una pareja fue condenada a cuatro años de prisión tras ser sorprendida cuando intentaba cruzar hacia Bolivia con más de 214 mil dólares ocultos en fajas adheridas al cuerpo. El dinero fue decomisado y la maniobra quedó encuadrada como contrabando de divisas.

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Hace 1 Hs

El caso comenzó en la madrugada del 8 de octubre de 2025, en una zona de intensa circulación informal en el norte de Salta. Allí, en las inmediaciones de Aguas Blancas, una pareja intentaba cruzar hacia Bolivia por un paso no habilitado sobre el río Bermejo.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina que patrullaban el sector conocido como “Los Gomones” advirtieron la presencia del hombre y la mujer caminando en dirección al límite internacional. La situación llamó la atención de los uniformados, que decidieron interceptarlos para realizar un control de rutina.

Durante la identificación, los gendarmes detectaron algo inusual: ambos presentaban bultos pronunciados a la altura del abdomen. Ante esa irregularidad, procedieron a requisarlos y descubrieron que llevaban fajas ajustadas al cuerpo con compartimentos ocultos. En su interior transportaban 214 mil dólares en efectivo, distribuidos en distintos bolsillos para dificultar su detección.

Los detenidos fueron identificados como Gonzalo Aruquipa Huanca y Santusa Isabel Revollo Nogales. En el lugar, el hombre aseguró que el dinero era de su propiedad y que se dirigían a la ciudad boliviana de Bermejo para comprar mercadería.

La investigación

Sin embargo, las explicaciones no lograron despejar las sospechas. Con el avance de la causa, la fiscalía impulsó una investigación más profunda para determinar el origen de los fondos y el posible entramado detrás de la maniobra.

La pesquisa incluyó análisis patrimoniales, cruces de información financiera y el estudio de los teléfonos celulares secuestrados. Los resultados fueron contundentes: los mensajes recuperados evidenciaron coordinación previa y conocimiento de la actividad ilegal. Además, surgieron indicios de que la pareja ya habría realizado una operación similar meses antes utilizando la misma modalidad.

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Imputación y condena

Con las pruebas reunidas, el fiscal Marcos Romero avanzó en la imputación por contrabando de exportación de divisas agravado por el monto, en grado de tentativa. En ese contexto, se alcanzó un acuerdo pleno con las defensas, que abarcó el reconocimiento del hecho, la calificación legal y la pena.

El 10 de marzo de 2026, el juez federal de revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas homologó el acuerdo y dictó sentencia. Ambos acusados fueron condenados a cuatro años de prisión: para Huanca se dispuso cumplimiento efectivo, mientras que Revollo Nogales accedió al arresto domiciliario por tener hijos menores a cargo.

Como parte de la resolución, también se ordenó el decomiso de los 214 mil dólares incautados, que quedaron bajo control de las autoridades.

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