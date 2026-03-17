Un astronauta de la NASA afirma que descubrió una "gran mentira" después de 178 días en el espacio

El ex astronauta de la NASA, Ronald J. Garan Jr., planteó una visión que cuestiona profundamente un planteamiento basico para la humanidad. Luego de completar una misión de 178 días en la Estación Espacial Internacional y recorrer millones de kilómetros, el ingeniero norteamericano afirmó el hallazgo de una "gran mentira" sobre el funcionamiento de la civilización actual.
En declaraciones para el medio Big Think, el exastronauta describió cómo la observación de tormentas y auroras desde la cúpula de la estación espacial alteró su pensamiento. Durante su permanencia en el espacio, Garan experimentó el "efecto perspectiva", un cambio psicológico común entre los viajeros espaciales que transforma la percepción sobre la fragilidad del planeta y la interdependencia de la vida. No obstante, el aspecto más relevante de su vivencia surgió al contemplar la delgada capa atmosférica que protege la Tierra.
¿Cuál es la "revelación" que descubrió el ex astronauta de la NASA?
Desde la órbita, la atmósfera terrestre se observa como una franja extremadamente delgada que rodea al mundo. Para el astronauta, observar esa capa frágil que permite la vida resultó una experiencia reveladora. En ese instante surgió una visión aleccionadora al comprender que las estructuras de la sociedad moderna operan bajo una lógica equivocada, ignorando la vulnerabilidad real del entorno natural.
Garan explicó que la vista desde el espacio carece de fronteras políticas, economías o mercados financieros. Sin embargo, la humanidad organiza su sistema social como si los mecanismos biológicos dependieran de la economía global. Esta percepción invierte el orden natural de las prioridades, ya que, en términos físicos, el planeta sostiene a la sociedad y esta, a su vez, permite la existencia de la economía.
El modelo actual funciona como si las finanzas fueran la base que sostiene todo lo demás, una distorsión conceptual que explica grandes crisis ambientales. Según esta perspectiva, dicha confusión mental origina problemas graves como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación.
Las palabras finales del astronauta después del "efecto perspectivo"
El astronauta sostiene que los desafíos globales contemporáneos derivan de una falla profunda en la percepción humana sobre su vínculo con el entorno. Mediante una analogía con el mito de la caverna de Platón, Garan afirma que la sociedad observa una versión parcial y distorsionada de la realidad en lugar de una visión integral. Por este motivo, propone adoptar la "perspectiva orbital", un enfoque científico que reconoce la interdependencia absoluta entre todos los sistemas terrestres. Esta mentalidad busca superar la lógica de la confrontación para entender que la preservación del mundo depende de una responsabilidad colectiva y coordinada.
Para aplicar este cambio, el ingeniero sugiere un ejercicio simbólico similar al efecto cinematográfico dolly zoom, el cual permite ampliar el panorama sin perder la empatía por los detalles presentes. Según su visión, la humanidad solo logrará enfrentar con éxito sus problemas cuando alcance una conciencia global sobre la interconexión de la vida. Imágenes históricas como Earthrise funcionan como recordatorios de esta unidad en el cosmos, reforzando la idea de que nuestra especie no habita un espacio separado, sino que representa al propio universo tomando conciencia de su existencia.