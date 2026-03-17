Un astronauta de la NASA afirma que descubrió una "gran mentira" después de 178 días en el espacio

Las palabras finales del astronauta después del "efecto perspectivo"

El astronauta sostiene que los desafíos globales contemporáneos derivan de una falla profunda en la percepción humana sobre su vínculo con el entorno. Mediante una analogía con el mito de la caverna de Platón, Garan afirma que la sociedad observa una versión parcial y distorsionada de la realidad en lugar de una visión integral. Por este motivo, propone adoptar la "perspectiva orbital", un enfoque científico que reconoce la interdependencia absoluta entre todos los sistemas terrestres. Esta mentalidad busca superar la lógica de la confrontación para entender que la preservación del mundo depende de una responsabilidad colectiva y coordinada.