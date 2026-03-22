Santoral del 22 de marzo: San Bienvenido Scotivoli y otros santos recordados por la Iglesia

San Bienvenido Scotivoli

Nacido en Ancona, Italia, hacia 1188, Bienvenido Scotivoli fue jurista antes de consagrarse a la vida religiosa. Con el tiempo se convirtió en obispo de la diócesis de Osimo, designado por el papa Urbano IV. Durante su episcopado se destacó por su labor de mediación en conflictos y por su empeño en mantener la paz entre los ciudadanos.