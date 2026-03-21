Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 21 de marzo: qué santos celebra hoy la Iglesia católica

El santo principal de la jornada es San Nicolás de Flüe, un místico suizo del siglo XV cuya historia lo convirtió en símbolo de paz y espiritualidad.

Santoral del 21 de marzo: qué santos celebra hoy la Iglesia católica
Hace 1 Hs

Cada 21 de marzo el calendario litúrgico de la Iglesia católica recuerda a varias figuras veneradas por su vida de fe, entrega religiosa o martirio. Entre ellas, el santo principal de la jornada es San Nicolás de Flüe, un místico suizo del siglo XV cuya historia lo convirtió en símbolo de paz y espiritualidad.

San Nicolás de Flüe, el santo principal del 21 de marzo

San Nicolás de Flüe nació en 1417 en Flüeli-Ranft, en Suiza. Durante su juventud fue soldado, agricultor y también participó en la vida política de su región. Estuvo casado con Dorotea Wyss y tuvo diez hijos.

A los 50 años decidió cambiar radicalmente su vida: dejó sus responsabilidades públicas y familiares para retirarse como ermitaño en el valle de Ranft, donde se dedicó a la oración y la penitencia. Con el tiempo su fama de hombre sabio y espiritual se extendió por toda Europa.

Según la tradición, intervino indirectamente para evitar un conflicto interno en Suiza en el siglo XV, lo que reforzó su figura como mediador y hombre de paz. Tras su muerte en 1487 fue venerado por fieles y peregrinos, y posteriormente canonizado. Hoy es considerado uno de los patronos de Suiza.

Otros santos que se recuerdan el 21 de marzo

Además de San Nicolás de Flüe, el santoral del 21 de marzo incluye a varios santos y beatos reconocidos por la Iglesia a lo largo de distintos siglos. Entre ellos se encuentran:

San Agustín Zhao Rong

San Endeo

San Jacobo el Confesor

San Juan de Valence

San Serapión el Escolástico

Beata Benita Cambiagio Frassinello

Beato Mateo Flathers

Beato Tomás Pilchard

Qué es el santoral

El santoral es el calendario que reúne a los santos y beatos reconocidos por la Iglesia católica, asignándoles un día específico para su conmemoración. Estas fechas recuerdan la vida, el testimonio de fe o el martirio de estas figuras religiosas.

Según el Martirologio Romano, el listado de santos supera los siete mil nombres, aunque algunos estudios estiman que podrían ser muchos más si se incluyen todos los mártires y venerados a lo largo de la historia cristiana.

Cada día del calendario, como el 21 de marzo, ofrece así una oportunidad para recordar a estas figuras que dejaron huella en la tradición espiritual del cristianismo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Tanto costaba visitar La Madrid?
1

¿Tanto costaba visitar La Madrid?

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán
2

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla
3

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa
4

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor
5

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata
6

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Más Noticias
“Tengo una tumba por llenar”: la carta a Milei de la hermana de las mellizas desaparecidas en La Perla

“Tengo una tumba por llenar”: la carta a Milei de la hermana de las mellizas desaparecidas en La Perla

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas

El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

Horóscopo chino 2026: los signos que encontrarán estabilidad y pasión en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: los signos que encontrarán estabilidad y pasión en el amor, según Ludovica Squirru

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla

Comentarios