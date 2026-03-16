Redrado advirtió que sin reformas y un sistema bimonetario "el consumo seguirá débil y la informalidad, alta"

También se refirió al impacto en los ingresos. “Los salarios vienen creciendo por detrás de la inflación. En estos primeros tres meses, en promedio, los principales gremios han perdido un 2% de poder adquisitivo”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó el acuerdo salarial del gremio de Camioneros, con aumentos del 2% para el mes en curso y una pauta descendente hasta el 1,5% hacia agosto, frente a una inflación cercana al 3%, lo que implica una pérdida de capacidad de compra.