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SociedadVIDA SEXUAL

Qué pasa cuando las personas con discapacidad no son vistos como adultos con deseo

El mito de los “niños eternos”.

SILENCIO. Entre prejuicios, sobreprotección y silencio, la sexualidad de muchas personas aún es tabú. SILENCIO. Entre prejuicios, sobreprotección y silencio, la sexualidad de muchas personas aún es tabú.
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 4 Hs

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Temas ArgentinaLey de Educación Sexual Integral
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