El riesgo país volvió a superar los 600 puntos

En medio de la volatilidad global derivada de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país volvió a subir y superó los 600 puntos básicos.
El indicador que elabora el JP Morgan se ubicó en 601 puntos en un contexto marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados globales.
Es la segunda vez en este mes -la anterior fue el lunes 9- que el riesgo país se ubicó arriba de 600 puntos, un umbral que no cruzaba desde mediados de diciembre.
Por su parte, el dólar oficial empezó la semana en retroceso y cerró a $1415 en el Banco Nación. En tanto que el MEP finalizó el día en $1424 y el CCL a $1473.
En ese contexto de volatilidad, las acciones argentinas que operan en Wall Street se movieron mixtas. Entre las bajas, Edenor caía 2,8%; Cresud, 2,9%; YPF (-2,1%) y Central Puerto (-1,7%). En tanto, en alza operaban Corporación América, Mercado Libre y Tenaris.
El S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires bajaba 1,4% mientras seguían las dudas sobre si Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz o si Estados Unidos conseguirá hacer que se vuelva a abrir.
El petróleo Brent con entrega en mayo se mantuvo por encima de US$100, mientras el WTI bajaba hasta US$92,96, después de que un petrolero indio cruzó el estrecho de Ormuz y frente a la expectativa de que se abra un paso seguro habilitado por Irán.