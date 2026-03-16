Carlota rompió el silencio tras salir de Gran Hermano: críticas al juego y a sus compañeros

De vender bijouterie y criar a sus hijas a animarse a entrar en la casa más famosa del país en busca de un cambio en su vida. Ese fue el salto que dio Carla Bigliani, más conocida como “Carlota”, quien llegó a Gran Hermano con la intención de mostrarse tal cual es. Sin embargo, su paso por el programa fue breve y terminó con una mezcla de bronca, frustración y cuentas pendientes.
Tras su salida del ciclo, Carlota dialogó con el sitio BigBang y repasó su experiencia dentro de la casa. En la entrevista habló de lo que no se vio de su personalidad y dejó entrever su malestar con la dinámica del juego, con algunos participantes e incluso con la forma en que se desarrolló su estadía en el programa.
La ex participante contó que las primeras horas después de la eliminación estuvieron marcadas por emociones encontradas. “Haciendo de todo. Viste cuando uno deja a marido en casa ¿Qué pasa? Cosas. Así que pasaron cosas. Estuve aislada en el hotel, bastante angustiada porque no me quería ir. Me ponía bien cuando alguien me cruzaba y me decía ‘ay soy Carlota, saliste ante ayer o saliste ayer’. Pero después cuando me dejaban solita decía la put* madre, me debería quedar”, relató.
En medio de ese momento de introspección también aparecieron sentimientos de culpa. “Yo estaba con el mambo de le fallé a mis hijas, hice todo por ellas. Boludeces”, reconoció.
Apenas quedó eliminada, sus hijas fueron quienes primero la contuvieron. Carlota recordó ese momento con emoción. “Me estaban esperando con un grupo de amigos, me esperaban en la calle con globos”, contó sobre su regreso al barrio. Antes de eso, hubo un encuentro en los pasillos de Telefe: “Ni bien salí de la casa me la llevaron al camarín para que me dieran un beso y yo no paraba de llorar. Decían ‘mamá quedate tranquila, vas a ir al repechaje’. Yo no sabía ni que existía el repechaje, viste cuando estás recién salida. Me empezaron a decir todas cosas que yo no vi nada de todo eso, es un mundo aparte esa casa”.
Consultada sobre si imaginaba su salida, la ex “hermanita” admitió que la tomó por sorpresa. “No, me cagué de risa por eso, porque nunca entendí. Esto es una joda, entonces me reía y listo”.
Al salir también se encontró con comentarios del exterior que no esperaba. Entre ellos mencionó críticas de Sergio Romero y su esposa, Eliana Guercio. “Después está la esposa del arquero (Guercio), me re bardió. ‘Si yo te hubiese comprado Carlota, hubiese sido una estafa, hubiese pedido devolución de dinero’, me mató”, contó. Luego explicó que trató de retomar su rutina: “Después ya me puse a hacer de todo, todo lo que le había dicho a mi marido que haga, hizo una, me puse con eso, después también traté de dormir”.
Sobre la convivencia dentro de la casa, Bigliani fue sincera y admitió que nunca logró sentirse cómoda. “Ni siquiera, porque no estuve cómoda, yo no era Carlota. Me quedé enojada con eso”, señaló.
Según explicó, uno de los principales problemas fue que no encontró un vínculo con el resto de los jugadores. “Me faltó que alguien me dé un gramo de ida vuelta. Yo ahí, los primeros días, jodía sola, hablaba sola, con la cámara, iba tres veces al streaming, hablé con el Big dos veces. Cuando vi que nadie me segundeaba, no hablaba con nadie, o sea, hablaba con todos pero jodiendo”.
También sostuvo que no logró integrarse a ningún grupo y que esa situación terminó marcando su destino en el juego. “No, y tampoco quería, pero aunque sea, quería que me den el pie a que yo pueda ser yo. No pasó nunca. Estaba sola. Y ahí empecé a percatarme. Dije, ‘uh, están bajando todos’. Soy el blanco, estaba el peinador de Wanda. Estaba toda gente conocida y Carlota. ¿Quién se iba a ir en una placa positiva? Yo”.
La ex participante también opinó sobre el clima dentro de la casa. “Son todos re creídos, no me gustaba ninguno, por eso te digo, voy a jugar sola”, afirmó.
En ese contexto apuntó particularmente contra una de sus compañeras, Solange Abraham, con quien reconoció que no logró conectar. “No me cayó bien Sol porque no me gustaba su forma de jugar. Ella hacía como un papel como si fuera actriz. Y beboteaba, se hacía la graciosa, y se dedicaba como a ningunear o a gastar al otro”, dijo. Y agregó que solía notar “la mirada de ella y de su grupete del mal”, que “miraban y se reían entre sí”.
Carlota también consideró que la placa de nominación en la que quedó no la favoreció. “No me pueden clavar una placa positiva a dos semanas de entrar”, se quejó. Incluso sostuvo que la dinámica del programa le impidió mostrarse tal cual es: “No me dejaron tampoco ser yo, porque si no por ahí te hubieses tenido más bancás de afuera”.
Su enojo por la eliminación anticipada también se reflejó en otra frase contundente: “No llegué a hacer un personaje, y me rajaron antes, por placa positiva. La gente no me llegó a terminar de votar porque nunca llegó a empatizar, y el personaje que me hicieron fue una caga**. Ahora quieren hacer la ‘placa Carlota’, que es tipo un fantasma, que nadie la vio. No, loco, yo estuve ahí”.
En la misma línea, aseguró que gran parte de su participación no se vio en pantalla. “Si hubiesen mostrado los 500 streams, a mí no me daban bola, la primera semana yo me la pasé en el stream hablando sola como una pelotuda”, afirmó.
También reconoció que su enojo no es solo con la producción o con sus compañeros, sino también con su propio entorno. “Tengo que organizar todo acá afuera. Yo estaba sola adentro, sola afuera. Tengo que organizar todo muy bien para que funcione también”, dijo al referirse a la posibilidad de regresar al juego mediante un repechaje.
En una dinámica final de la entrevista, Bigliani imaginó volver al confesionario para decirle algo pendiente a un compañero. Eligió a Daniela De Lucía, a quien definió como alguien que escuchaba y aconsejaba bien. “Le contaría que no tuve el tiempo que necesité, me fui muy rápido, nunca me pude soltar. El día anterior a la eliminación recién había dormido en una cama. O sea, ni siquiera tenía cama”, relató.
Luego agregó: “Me hubiese gustado que conozcan todo lo que podía dar, la simpatía, el humor que tengo, todas mis historias de vida. Me faltó tiempo, quiero volver, no me quería haber ido, estoy lidiando con eso, estoy enojadísima”.
Consultada sobre quiénes podrían llegar a la instancia decisiva del reality, arriesgó algunos nombres: Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Yipio. Sin embargo, reconoció que elegir un ganador le resulta difícil. “Esa es re difícil porque no llegué a empatizar con nadie”.
Aunque su paso por la casa fue breve, Carlota asegura que la experiencia la marcó y que todavía está procesando la salida.