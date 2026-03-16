Carlota rompió el silencio tras salir de Gran Hermano: críticas al juego y a sus compañeros

Apenas quedó eliminada, sus hijas fueron quienes primero la contuvieron. Carlota recordó ese momento con emoción. “Me estaban esperando con un grupo de amigos, me esperaban en la calle con globos”, contó sobre su regreso al barrio. Antes de eso, hubo un encuentro en los pasillos de Telefe: “Ni bien salí de la casa me la llevaron al camarín para que me dieran un beso y yo no paraba de llorar. Decían ‘mamá quedate tranquila, vas a ir al repechaje’. Yo no sabía ni que existía el repechaje, viste cuando estás recién salida. Me empezaron a decir todas cosas que yo no vi nada de todo eso, es un mundo aparte esa casa”.