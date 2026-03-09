Juicio a Felipe Pettinato: un perito declaró que el neurógo tenía quemaduras en todo el cuerpo

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo tuvo en su tercera audiencia este lunes, con el foco puesto en los detalles del incendio que terminó en tragedia en mayo de 2022, en un departamento del barrio porteño de Belgrano.
En esta jornada, encabezada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de manera virtual, fueron citados a declarar peritos forenses y especialistas técnicos que intervinieron en el hecho.
Pettinato está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte, sospechado de haber provocado de forma intencional el incendio en su departamento ubicado en el piso 22 de un edificio de la calle Aguilar al 2300.
Según la acusación, el comediante habría iniciado el fuego “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar”.
El acusado llegó libre al debate y presencia la audiencia por Zoom. Mientras toma mate en el estudio de su abogado, escucha a los testigos y los mira a través de la pantalla. Su hermana, Tamara Pettinato, también se encuentra conectada.
El primero en declarar hoy fue el perito forense Santiago Maffia Bizzozero, que hizo la autopsia, y explicó que la víctima tenía sustancias en el cuerpo: metilfenidato, que se usa para controlar los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad; zolpidem, un sedante hipnótico recetado para el tratamiento a corto plazo del insomnio; y clomipramina, un antidepresivo.
“La combinación de esas sustancias puede alterar el sistema nervioso central. La persona estuvo expuesta a un bajo nivel de oxígeno y mucha concentración de monóxido de carbono. No se despertó porque la falta de esto era tal que le produjo una limitación en la capacidad de reacción”, explicó.
“El cuerpo presentaba una carbonización completa de ambas piernas desde la articulación de las rodillas. Excepto la boca y la nariz, tenía quemaduras en todo el cuerpo. Había inhalado gas caliente. Hubo sobrevida en medio del fuego, algo respiró en el incendio”, sostuvo.
En medio de la exposición, el abogado de la defensa, Alejandro Drago, pidió exhibir fotografías de la autopsia y del lugar del incendio, pero solicitó que se restrinja el acceso a la prensa. Para eso, crearon un grupo cerrado entre las partes por Zoom, donde Pettinato se negó a participar.
Después de un cuarto intermedio, declaró otro perito de Ciencias Químicas que habló de la hipótesis de que el incendio habría sido provocado con un aerosol, cuyo envase fue hallado al costado del sillón.
En ese sentido, indicó que se encontró mesitileno, compuesto hidrocarburo aromático, disolvente industrial que se usa en productos farmacéuticos. También había presencia de nonano, un hidrocarburo alcano líquido e inflamable, proveniente del combustible diésel y el gas natural. Se utiliza en la fabricación de productos de limpieza, como disolvente y en la producción de pinturas, revestimientos y adhesivos.
“Había presencia de hidrocarburos alifáticos (derivados del petróleo) y aromáticos en distintas muestras de tela. Pero no se puede precisar si fue producto de una alta combustión por el fuego, o si estos compuestos colaboraron a generar el incendio”, dijo.
Por último, declararon tres bomberos especialistas de la División de Incendios y Explosiones de la Ciudad. Fueron los que hicieron la inspección del departamento de Pettinato. “El cuerpo estaba sobre un montículo. Había una valija, prendas de vestir debajo del cuerpo y escombros”, contó la perito Deborah Ganado. “El sillón estaba dado vuelta, lateralizado”, sostuvo.
“Concluimos que el sector de origen es el cuerpo. Tenía una carbonización completa en la parte inferior, así como también el parqué. Las afectaciones del sillón no fueron tal como para decir que se inició ahí”, aseguró la bombero.
El debate siguió con la lectura de prueba documental. El presidente del tribunal, Enrique Gamboa, pidió adelantar los alegatos, ya que no había más testigos por declarar, pero el fiscal solicitó realizarlos el 30 de marzo, fecha fijada para el cierre del juicio.
Después de deliberar, y un fuerte cruce entre el fiscal Fernando Klappenbach y el juez Gamboa, los jueces definieron que los alegatos de la querella serán el lunes 16 de marzo, los de la fiscalía el lunes 30, mientras que el 6 de abril se hará el cierre de la defensa.
“Tenía una obsesión”
El juicio comenzó el 23 de febrero. La primera en dar testimonio en el juicio fue la mamá de Melchor, Delia Beatriz Muzio, quien dijo que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo y que “siempre estaba pidiéndole cosas”.
La semana pasada también declararon vecinos del edificio, quienes coincidieron en un dato: vieron a Pettinato “visiblemente excitado”, pidiendo ayuda desesperadamente para su “amigo” mientras las llamas avanzaban.
Uno de los testigos relató que el acusado lo empujó dentro del departamento y le alcanzó una camisa para taparse la boca. “Había llamas, muchísimo humo, veía siluetas, una de ellas parecía una persona, pero no quiero confirmarlo porque no estoy seguro”, dijo.
“La manguera no andaba, el nivel de humo y combustión hacían imposible hacer nada. Usé dos cosas, primero la manguera y matafuegos que me fue acercando el encargado”, detalló.
Otra vecina recordó el momento en que vio a Pettinato corriendo por el pasillo, descalzo y con molestias en la garganta. “Me dijo: ‘Hay un incendio en mi departamento ¡Tengo que ayudar a mi amigo! ¡Tengo que ayudar a mi amigo!’”, contó la mujer, que lo ayudó a bajar tras la recomendación de los bomberos de evacuar el edificio.
Un tercer vecino, que vive justo debajo del piso 22 donde se originó el fuego, aseguró que escuchó “una explosión” y vio una “lengua de fuego” bajando por su vivienda. “Sentí un grito desgarrador que no pudo haber durado mucho más de cinco o siete segundos”, relató.
Los testigos también ratificaron que Pettinato reconoció ser el responsable del incendio. “Me mandé la cagada porque prendí el pucho. La culpa es mía”, habría dicho mientras las llamas consumían su departamento. El acusado se negó a declarar.
El cuerpo calcinado y la pista del aerosol
En la segunda audiencia también declaró el médico legista que halló el cuerpo del neurólogo. Según su testimonio, Melchor Rodrigo tenía el 36% del cuerpo carbonizado, especialmente en los miembros inferiores. El profesional sostuvo que la víctima presentaba “algún grado de inconciencia” porque no tenía lesiones defensivas.
“El cuerpo estaba sobre el piso, el sillón se había quemado en su totalidad, estaba rodeado por escombros y restos de este mueble. Estaba sentado o recostado con las rodillas flexionadas. Esto es algo difícil de aseverar porque a veces el espasmo cadavérico puede generar esta acción involuntaria”, sostuvo.
“Me sorprendió que no haya habido signos de defensa porque, el grado de carbonización que tenía, implicaba una exposición prolongada al fuego”, explicó el médico de la Policía de la Ciudad.
Un dato clave fue el hallazgo de un envase parcialmente quemado junto al cuerpo. “Me llamó la atención un aerosol que estaba junto al cuerpo, me tropecé con él prácticamente. Era un envase de aerosol del tamaño de los grandes, parcialmente quemado, pero como es de metal conservaba su forma. No se podría decir si era de desodorante de ambientes o de algún insecticida, pero estaba al lado del cuerpo”, detalló el perito.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Fernando María Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa.
Pettinato enfrenta cargos por estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé penas de 8 a 20 años de prisión. El juicio continúa y se esperan nuevas declaraciones para esclarecer cómo se desató el incendio y cuál fue el rol del acusado en la muerte de Melchor Rodrigo.