Secciones
SociedadActualidad

El método más seguro y sencillo para desinfectar la bombilla del mate

El usuario de TikTok @estilo.decasa mostró los sorprendentes beneficios de este método.

El método más seguro y sencillo para desinfectar la bombilla del mate Imagen generada con IA por TN
Hace 1 Hs

Un truco casero difundido en redes sociales sugiere hervir las bombillas del mate en agua con bicarbonato durante quince minutos para garantizar una limpieza profunda. El usuario de TikTok @estilo.decasa mostró los sorprendentes beneficios de este método, el cual destaca por su sencillez al requerir únicamente elementos básicos presentes en cualquier hogar.

Por qué deberías colocar media cebolla en el microondas apagado: el truco definitivo de limpieza

Por qué deberías colocar media cebolla en el microondas apagado: el truco definitivo de limpieza

El procedimiento consiste en sumergir los utensilios en una olla con agua hirviendo y añadir una cucharada de bicarbonato de sodio por cada pieza que se desee tratar. Esta técnica permite remover residuos acumulados en el interior del conducto, asegurando una higiene adecuada y mejorando notablemente la experiencia al beber la infusión tradicional.

Por qué deberías limpiar la bombilla del mate con esta tecnica

Mantener la bombilla en condiciones óptimas resulta fundamental, ya que los restos acumulados alteran el sabor de la infusión y representan un riesgo sanitario. La presencia de bacterias y moho en el conducto interno puede derivar en infecciones bucales o irritaciones de garganta, afectando especialmente a personas con un sistema inmunológico debilitado que utilicen estos elementos sin la desinfección adecuada.

Una alternativa muy popular para combatir la suciedad difícil consiste en el uso de sal gruesa como agente abrasivo natural. Este método requiere sumergir la pieza en un recipiente con agua caliente y una cucharada de sal durante veinte minutos, logrando así que el sarro y los residuos de yerba se desprendan antes del enjuague final con agua corriente.

El proceso de congelación también ganó notoriedad recientemente como una técnica efectiva de limpieza profunda. Al colocar la bombilla desarmada en el congelador por varias horas, los sedimentos se vuelven quebradizos, lo que permite extraerlos mediante pequeños golpes suaves. Posteriormente, un cepillado minucioso y un buen lavado aseguran la eliminación total de cualquier partícula persistente.

La higiene constante de estos utensilios previene la formación de microorganismos nocivos que ingresan al organismo al aspirar la bebida. Sea mediante el uso de bicarbonato, sal o frío extremo, establecer una rutina de mantenimiento garantiza que el hábito de compartir el mate sea siempre seguro y placentero para todos los participantes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli
1

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias
2

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli
3

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”
4

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York
5

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz
6

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el lunes comenzará soleado pero se anuncian lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: el lunes comenzará soleado pero se anuncian lluvias por la noche

Fin de semana XXL, día no laborable y feriado: cómo se pagarán y quiénes deberán trabajar el 23 y 24

Fin de semana XXL, día no laborable y feriado: cómo se pagarán y quiénes deberán trabajar el 23 y 24

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

Horóscopo chino: los signos que tendrán mayor claridad para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán mayor claridad para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Comentarios