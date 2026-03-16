El método más seguro y sencillo para desinfectar la bombilla del mate

Un truco casero difundido en redes sociales sugiere hervir las bombillas del mate en agua con bicarbonato durante quince minutos para garantizar una limpieza profunda. El usuario de TikTok @estilo.decasa mostró los sorprendentes beneficios de este método, el cual destaca por su sencillez al requerir únicamente elementos básicos presentes en cualquier hogar.
El procedimiento consiste en sumergir los utensilios en una olla con agua hirviendo y añadir una cucharada de bicarbonato de sodio por cada pieza que se desee tratar. Esta técnica permite remover residuos acumulados en el interior del conducto, asegurando una higiene adecuada y mejorando notablemente la experiencia al beber la infusión tradicional.
Por qué deberías limpiar la bombilla del mate con esta tecnica
Mantener la bombilla en condiciones óptimas resulta fundamental, ya que los restos acumulados alteran el sabor de la infusión y representan un riesgo sanitario. La presencia de bacterias y moho en el conducto interno puede derivar en infecciones bucales o irritaciones de garganta, afectando especialmente a personas con un sistema inmunológico debilitado que utilicen estos elementos sin la desinfección adecuada.
Una alternativa muy popular para combatir la suciedad difícil consiste en el uso de sal gruesa como agente abrasivo natural. Este método requiere sumergir la pieza en un recipiente con agua caliente y una cucharada de sal durante veinte minutos, logrando así que el sarro y los residuos de yerba se desprendan antes del enjuague final con agua corriente.
El proceso de congelación también ganó notoriedad recientemente como una técnica efectiva de limpieza profunda. Al colocar la bombilla desarmada en el congelador por varias horas, los sedimentos se vuelven quebradizos, lo que permite extraerlos mediante pequeños golpes suaves. Posteriormente, un cepillado minucioso y un buen lavado aseguran la eliminación total de cualquier partícula persistente.
La higiene constante de estos utensilios previene la formación de microorganismos nocivos que ingresan al organismo al aspirar la bebida. Sea mediante el uso de bicarbonato, sal o frío extremo, establecer una rutina de mantenimiento garantiza que el hábito de compartir el mate sea siempre seguro y placentero para todos los participantes.