Por qué deberías colocar media cebolla en el microondas apagado: el truco definitivo de limpieza

Desde la perspectiva de la higiene ecológica, este bulbo también desprende partículas que absorben la humedad acumulada en cavidades cerradas, lo cual favorece un ambiente interno mucho más fresco. De esta manera, el método surge como una alternativa natural, económica y de gran efectividad para el mantenimiento del hogar. La técnica permite prescindir de químicos agresivos mientras se aprovechan las propiedades biológicas de un ingrediente cotidiano para la desodorización de los espacios de cocina.