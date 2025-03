El Día de San Patricio no pasará inadvertido en Tucumán

El verde, color tan representativo de Irlanda, está asociado a sus campos y al manto que caracteriza a San Patricio. Según la tradición, quienes no vestían una prenda de este color significaba que no estaban protegidos por el manto de este patrón y los duendes, que originalmente fueron los druidas, podían molestar o castigar a las personas que no estaban vestidas con prendas del color.