Intentó ayudar a su hijo a evitar un robo, se descompensó y murió

La madrugada del domingo estuvo marcada por la tensión y el dramatismo, en el barrio Don Bosco, luego de que un hombre de 80 años perdiera la vida tras sufrir un paro cardíaco mientras intentaba asistir a su hijo, que forcejeaba con un presunto ladrón frente a su vivienda.
El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, en inmediaciones de Asunción y Corrientes, en la capital tucumana. La víctima fue identificada como Emilio Ignacio Thomas, quien, según las primeras reconstrucciones del caso, se encontraba descansando en su casa cuando escuchó ruidos provenientes del exterior.
De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, minutos antes su hijo, de 46 años, había salido del domicilio, ubicado en Asunción al 500. En ese momento advirtió que un desconocido se encontraba dentro de su camioneta Renault Kangoo, estacionada frente a la vivienda, aparentemente con intenciones de robo.
Ante la situación, el hombre decidió intervenir y se produjo un forcejeo con el sospechoso. Los ruidos del enfrentamiento despertaron a su padre, quien salió rápidamente a la calle para ver qué ocurría. Al llegar a la esquina, el jubilado discutió con otro individuo que intentaba intervenir en la situación y, en medio de ese tenso momento, sufrió una repentina descompensación.
Al advertir que su padre se desplomaba, el hijo soltó al presunto delincuente y acudió de inmediato a asistirlo. Según se informó, intentó practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras pedía ayuda. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, el personal médico constató que el hombre ya había fallecido como consecuencia de un paro cardíaco.
Tras el episodio, se dio intervención a la Unidad Fiscal, que dispuso diversas medidas para esclarecer lo sucedido. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 7ma, especialistas de Medicina Legal y peritos de Criminalística, quienes realizaron relevamientos y recolectaron testimonios.
Durante la mañana de ayer, la investigación avanzó con la participación de distintas divisiones policiales, que analizaron cámaras de seguridad y realizaron recorridas por la zona. Como resultado de estas tareas, los investigadores lograron identificar y aprehender a un sospechoso apodado “Equis”, quien fue localizado horas después.