Intentó ayudar a su hijo a evitar un robo, se descompensó y murió

Ante la situación, el hombre decidió intervenir y se produjo un forcejeo con el sospechoso. Los ruidos del enfrentamiento despertaron a su padre, quien salió rápidamente a la calle para ver qué ocurría. Al llegar a la esquina, el jubilado discutió con otro individuo que intentaba intervenir en la situación y, en medio de ese tenso momento, sufrió una repentina descompensación.