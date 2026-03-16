María Becerra fue "arrestada" en el Lollapalooza: el inesperado cruce con Sabrina Carpenter en el festival

Los aplausos que nunca cesaron acompañaron el momento en que Sabrina hizo la pregunta definitiva con la que ejecutó los arrestos a Anne Hathaway, Millie Bobby Brown y Gigi Hadid, y que se volvieron una marca registrada del show de la artista. “No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más bella de Argentina esta noche?”, lanzó la cantante de Manchild. Así, María quedó oficialmente convertida en la “Juno girl” argentina de la noche, con las icónicas esposas rosadas colocadas y protagonizando una de las postales más recordadas de la última edición del Lollapalooza.