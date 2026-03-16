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María Becerra fue "arrestada" en el Lollapalooza: el inesperado cruce con Sabrina Carpenter en el festival

La cantante argentina fue la protagonista de uno de los segmentos más famosos del show de la intérprete de "Juno".

María Becerra durante el arresto en el show de Sabrina Carpenter (Foto: Infobae) María Becerra durante el "arresto" en el show de Sabrina Carpenter (Foto: Infobae)
Hace 2 Hs

María Becerra se sumó al extenso listado de “arrestos” que Sabrina Carpenter ejecuta desde el 2024. Mientras comienzan las estrofas de su canción “Juno”, el público empieza a mirarse entre sí, sabiendo que alguien entre la audiencia terminará “esposado” esa noche. Y esta vez le tocó a la cantante argentina, que entre gritos ensordecedores y un intercambio lleno de picardía en la última fecha de Lollapalooza, fue atrapada en el segmento más emblemático del show por ser “demasiado atractiva”.

En un cruce inesperado, María Becerra apareció entre los asistentes al recital de Sabrina Carpenter, “víctima” del arresto durante el recurso más famoso de la gira de “Short N’ Sweet” en el marco de la presentación de “Juno” en el Lollapalooza. La ganadora del Grammy dirigió su mirada a los presentes, buscando a alguien “hot” entre los asistentes. Allí, su mirada se clavó sobre la artista argentina, quien reveló su emoción cuando Sabrina le preguntó por su nombre y de dónde era.

Sabrina Carpenter "descubrió" a María Becerra entre el público y la "arrestó"

En un primer plano, la pantalla mostró a la “Nena de Argentina”, quien reaccionó al tono juguetón de Carpenter cuando comenzó a hablarle en medio del fervor de los fans. “¿María? María. Oh, tan bonita”, dijo, provocando un estallido inmediato entre los presentes. Acto seguido y ante la pregunta sobre su lugar de residencia, Becerra desplegó todo un espectáculo: se desabrochó el abrigo que llevaba y dejó ver un corset empedrado que dibujaba la bandera argentina. Este gesto arrancó una broma pícara desde el escenario. “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”, contestó la intérprete.

Los aplausos que nunca cesaron acompañaron el momento en que Sabrina hizo la pregunta definitiva con la que ejecutó los arrestos a Anne Hathaway, Millie Bobby Brown y Gigi Hadid, y que se volvieron una marca registrada del show de la artista. “No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más bella de Argentina esta noche?”, lanzó la cantante de Manchild. Así, María quedó oficialmente convertida en la “Juno girl” argentina de la noche, con las icónicas esposas rosadas colocadas y protagonizando una de las postales más recordadas de la última edición del Lollapalooza.

Otras de las "víctimas" de Sabrina Carpenter en sus shows 

La aparición de Becerra y el intercambio con Carpenter fue leído como un reconocimiento a la cantante argentina en la escena internacional. La “Nena de Argentina” se sumó al listado de importantes nombres del espectáculo que quedaron “detenidos” tras los shows de Sabrina, entre ellos Nicole Kidman, Baby Spice, Ayo Edebiri, Clairo, Olivia Dean, Joe Keery, Declan McKenna, Corey Fogelmanis y Marcello Hernández.

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