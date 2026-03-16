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¿Colgar en percha o en la soga?: la mejor técnica para secar una remera sin que pierda su forma

El secado adecuado de las prendas es clave para preservar su calidad y durabilidad.

¿Qué conviene más: colgar las remeras en una percha o en una soga? ¿Qué conviene más: colgar las remeras en una percha o en una soga?
Hace 21 Min

Al finalizar el lavado de la ropa, surge la interrogante sobre cuál es el método más efectivo para secar una remera sin que se deforme. Esta decisión influye directamente en la conservación de la tela y en la duración de la prenda a lo largo del tiempo.

Las opciones más habituales son colgarla en una soga o utilizar una percha. Ambas alternativas presentan ventajas y desventajas, por lo que es esencial considerar el tipo de tela y el resultado que deseamos obtener al elegir el método de secado.

Ventajas y desventajas de secar una remera en la soga

Secar una remera en la soga reduce las marcas y las deformaciones, especialmente en tejidos delicados como el algodón. Al doblarla por la mitad sobre la cuerda, se evita que se estire y se deforme. Además, en días soleados o con viento, el secado es mucho más rápido que dentro del hogar.

Sin embargo, esta técnica también presenta inconvenientes. El uso de broches puede dejar marcas visibles en la tela, por lo que es recomendable elegir pinzas especiales y colocarlas en las costuras o en áreas menos visibles para evitar daños estéticos.

Beneficios y desventajas de secar una remera en una percha

Utilizar una percha es ideal para tejidos más estructurados, como el poliéster, ya que ayuda a mantener la forma y previene las arrugas. Además, es una excelente opción para evitar pliegues al guardar la prenda en el placard.

¿Qué conviene más: colgar las remeras en una percha o en una soga? ¿Qué conviene más: colgar las remeras en una percha o en una soga?

Por otra parte, este método también puede causar problemas. Las perchas de alambre pueden marcar los hombros y estirar la tela, lo que afecta la apariencia de la remera. Para evitar este inconveniente, se recomienda optar por perchas acolchonadas o de madera, que ofrecen un mejor soporte y evitan daños a la prenda.

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