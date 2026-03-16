¿Cuántos días se pueden usar las toallas antes de lavarlas? Lo que recomiendan los expertos

Si las toallas no se lavan con la frecuencia adecuada, pueden acumular bacterias como E. coli y Staphylococcus, lo que podría causar infecciones cutáneas, irritaciones y malos olores persistentes. Adoptar una rutina de lavado regular no solo prolonga la vida útil de las toallas, sino que también contribuye a un ambiente más saludable en el hogar.