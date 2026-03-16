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¿Cuántos días se pueden usar las toallas antes de lavarlas? Lo que recomiendan los expertos

Lavar las toallas regularmente es fundamental para la higiene y la salud en el hogar

Ni una vez por semana ni cada 15 días: cada cuánto hay que lavar las toallas, según un microbiólogo. Ni una vez por semana ni cada 15 días: cada cuánto hay que lavar las toallas, según un microbiólogo.
Hace 20 Min

Las toallas, aunque parezcan limpias a simple vista, acumulan células muertas, humedad y microorganismos que pueden generar malos olores e incluso afectar la salud. De acuerdo con un microbiólogo de la Universidad de Nueva York, lo más recomendable es lavarlas después de dos o tres usos.

Prolongar el lavado por una semana o más puede fomentar la proliferación de bacterias y hongos, especialmente en ambientes húmedos como el baño, donde la humedad y el calor crean el entorno perfecto para su desarrollo.

Indicadores de que tu toalla necesita un lavado urgente

- Si desprende un olor desagradable, es una señal clara de la presencia de bacterias y hongos.

- Si al tocarla se siente húmeda o pegajosa, es probable que ya tenga una alta carga microbiana.

- Si estuvo guardada en un espacio cerrado sin secarse completamente, podría acumular moho.

Consejos para un lavado efectivo de las toallas

Para garantizar una limpieza profunda y eliminar bacterias, sigue estas recomendaciones:

- Lava las toallas después de dos o tres usos para prevenir la acumulación de microorganismos.

- Utiliza agua caliente (al menos 60°C) para eliminar eficazmente bacterias y hongos.

- Asegúrate de secarlas completamente antes de guardarlas, ya que la humedad favorece la proliferación de patógenos.

- Evita dejarlas en lugares cerrados y húmedos, ya que acelera el crecimiento microbiano.

Si las toallas no se lavan con la frecuencia adecuada, pueden acumular bacterias como E. coli y Staphylococcus, lo que podría causar infecciones cutáneas, irritaciones y malos olores persistentes. Adoptar una rutina de lavado regular no solo prolonga la vida útil de las toallas, sino que también contribuye a un ambiente más saludable en el hogar.

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