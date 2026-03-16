¿Dónde ver en vivo Barracas Central-Atlético Tucumán? A qué hora juega y quién lo televisa

El “Decano” afrontará el compromiso con la necesidad de empezar a sumar puntos lejos de Tucumán, una de las cuentas pendientes que arrastra en lo que va de la temporada. Si bien el equipo mostró señales positivas en el segundo tiempo del empate 1-1 frente a Aldosivi, la falta de resultados como visitante sigue siendo una preocupación para el cuerpo técnico.