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¿Dónde ver en vivo Barracas Central-Atlético Tucumán? A qué hora juega y quién lo televisa

El objetivo que se trazó el plantel es sumar puntos fuera de casa, algo que hasta acá no consiguió en 2026.

EL PLAN. Falcioni habla con sus dirigidos tratando de inculcarles su idea. El entrenador apuesta a que el Decano despegue en cancha de Barracas. EL PLAN. Falcioni habla con sus dirigidos tratando de inculcarles su idea. El entrenador apuesta a que el "Decano" despegue en cancha de Barracas. Prensa CAT
Hace 25 Min

Atlético Tucumán volverá a salir a la cancha esta tarde con la necesidad de sumar fuera de casa. Desde las 15.30, el equipo dirigido por Julio César Falcioni visitará a Barracas Central en el estadio Claudio 'Chiqui' Tapia, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo será televisado por TNT Sports.

El “Decano” afrontará el compromiso con la necesidad de empezar a sumar puntos lejos de Tucumán, una de las cuentas pendientes que arrastra en lo que va de la temporada. Si bien el equipo mostró señales positivas en el segundo tiempo del empate 1-1 frente a Aldosivi, la falta de resultados como visitante sigue siendo una preocupación para el cuerpo técnico.

En ese contexto, Falcioni decidió mantener la misma formación que jugó en la fecha anterior. El entrenador apostará nuevamente por un esquema 4-4-2, con Renzo Tesuri moviéndose como enlace detrás del delantero Carlos Abeldaño. La idea del “Emperador” es sostener un bloque defensivo sólido y aprovechar cada oportunidad para lastimar en ataque.

La principal incógnita pasa por el banco de suplentes. Ramiro Ruiz Rodríguez podría volver a sumar minutos luego de recuperarse de una lesión en la rodilla derecha, por lo que el cuerpo técnico deberá definir quién quedará afuera de la lista definitiva de convocados.

Un rival que se hace fuerte jugando de local

Del otro lado estará Barracas, un rival que suele hacerse fuerte en su cancha y que intentará imponer condiciones desde el arranque. Para Atlético, el desafío será sostener el orden defensivo y encontrar espacios para lastimar de contragolpe.

El partido también aparece como una antesala importante de lo que vendrá en el calendario. Tras este compromiso, Atlético volverá a jugar en el Monumental frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en otro duelo que puede ser determinante para acomodarse en la tabla.

Temas San Miguel de TucumánJulio César FalcioniRamiro Ruiz RodríguezLiga Profesional de FútbolRenzo TesuriClub Atlético Barracas CentralTorneo Apertura 2026
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