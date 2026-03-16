Los 10 autos 0 km más baratos de Argentina en marzo: cuáles se consiguen con precios congelados

El sector automotor transita un inicio de año caracterizado por la falta de incrementos en las listas de valores de los vehículos cero kilómetro. Esta decisión de las terminales responde a una demanda retraída y a la reciente supresión de tributos internos que afectaban a diversas gamas. De esta manera, los modelos de lujo experimentaron descensos notables en sus costos de venta al público, mientras que el resto de las unidades conserva los mismos montos comerciales respecto al período anterior.
La transparencia en las cifras de ventas sufrió una alteración inédita debido a la intervención gubernamental sobre el sistema de información de los concesionarios. Al carecer de los reportes inmediatos que solía brindar ACARA, los actores del rubro dependen ahora de los registros del Ministerio de Justicia, los cuales confirman una tendencia negativa en la actividad. Este escenario de dudas sobre el volumen real de operaciones refuerza la postura de las empresas de sostener los precios actuales para evitar una caída mayor en el consumo.
Cuáles son los autos más baratos en Argentina durante marzo de 2026
-Renault Kwid: $26.050.000
-JMEV Easy: $26.460.000
-Fiat Mobi: $27.210.000
-Hyundai HB20: $27.600.000
-Jac S2: $27.860.000
-Fiat Argo: $29.930.000
-Fiat Cronos: $31.120.000
-Citroën C3: $31.200.000
-Peugeot 208: $31.300.000
-Chevrolet Onix: $31.505.900
Alternativas de entrada al mercado automotriz
Fuera del listado de los diez vehículos más económicos, existen modelos de entrada muy demandados por su relación entre costo y beneficio. El Toyota Yaris destaca como una de las opciones predilectas con un valor base de 43.284.000 pesos, mientras que Volkswagen ofrece el Polo desde los 37.567.500 pesos. Por su parte, Renault mantiene al Sandero como una alternativa competitiva en este segmento, posicionando su precio inicial en 35.740.000 pesos para los compradores que buscan accesibilidad.
Estabilidad de precios ante la caída del consumo
La parálisis en las ventas durante el mes de marzo obligó a las terminales automotrices a congelar sus listas de precios. Esta decisión responde a las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia, las cuales reflejan una baja del 37% en los patentamientos respecto al primer mes de 2026. Ante este escenario de mercado contractivo, empresas como Ford, Toyota, Nissan y diversas firmas de origen chino —entre ellas MG y Jac— optaron por no aplicar incrementos para intentar dinamizar las operaciones comerciales.