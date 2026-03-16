Los 10 autos 0 km más baratos de Argentina en marzo: cuáles se consiguen con precios congelados

La transparencia en las cifras de ventas sufrió una alteración inédita debido a la intervención gubernamental sobre el sistema de información de los concesionarios. Al carecer de los reportes inmediatos que solía brindar ACARA, los actores del rubro dependen ahora de los registros del Ministerio de Justicia, los cuales confirman una tendencia negativa en la actividad. Este escenario de dudas sobre el volumen real de operaciones refuerza la postura de las empresas de sostener los precios actuales para evitar una caída mayor en el consumo.