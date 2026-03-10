La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

Una de las reliquias más recordadas de la vida de Diego Armando Maradona volvió a aparecer y busca nuevo dueño. Se trata de la emblemática cupé Renault Fuego GTA Max que el astro compró cero kilómetro a comienzos de los años noventa y que, más de tres décadas después, se mantiene en un estado sorprendente. El vehículo, que actualmente conserva apenas poco más de 67.000 kilómetros recorridos, fue puesto nuevamente a la venta y su valor ronda los 65.000 dólares.