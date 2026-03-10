La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna
La histórica Renault Fuego que perteneció a Diego Armando Maradona volvió a salir al mercado. El vehículo, comprado por el Diez en 1991, se mantiene en un estado excepcional tras 35 años y hoy se ofrece a coleccionistas por una cifra cercana a los 65.000 dólares.
Una de las reliquias más recordadas de la vida de Diego Armando Maradona volvió a aparecer y busca nuevo dueño. Se trata de la emblemática cupé Renault Fuego GTA Max que el astro compró cero kilómetro a comienzos de los años noventa y que, más de tres décadas después, se mantiene en un estado sorprendente. El vehículo, que actualmente conserva apenas poco más de 67.000 kilómetros recorridos, fue puesto nuevamente a la venta y su valor ronda los 65.000 dólares.
El auto que acompañó a Maradona en su regreso al país
En 1991, luego de la sanción de 15 meses que recibió mientras jugaba en el Napoli, Maradona regresó a la Argentina y se instaló en Buenos Aires junto a su familia. Durante esa etapa decidió adquirir un auto para moverse por la ciudad y optó por una Renault Fuego GTA Max, uno de los modelos deportivos más destacados fabricados en el país.
El vehículo contaba con un motor de 2.2 litros capaz de desarrollar 123 caballos de fuerza y, para la época, era considerado el automóvil de producción nacional más veloz, con una velocidad máxima cercana a los 198 kilómetros por hora.
Durante aquellos meses, la cupé fue protagonista de varias apariciones públicas del ex capitán de la Selección. Se lo vio llegar con ella a estudios de televisión, especialmente cuando participaba del popular programa Ritmo de la Noche, conducido por Marcelo Tinelli. También la utilizaba para trasladarse a entrenamientos informales con ex compañeros y para recorrer distintos puntos de la ciudad.
Del autódromo a la despedida antes de volver a Europa
Una de las anécdotas más recordadas ocurrió cuando Maradona asistió al Autódromo Oscar y Juan Gálvez para presenciar una carrera de Turismo Carretera. Allí fue invitado a dar una vuelta previa en un Ford Falcon junto al piloto Oscar “Puma” Aventin, quien terminaría ganando esa competencia.
Sin embargo, el romance entre Maradona y la cupé fue breve. En julio de 1992, cuando decidió regresar al fútbol europeo para jugar en el Sevilla de España, el Diez vendió el vehículo. El nuevo propietario fue Benigno Rosende y Calvo, según consta en la documentación del automóvil.
Un auto que pasó por varios dueños, pero siempre fue preservado
Con el paso de los años, el vehículo cambió de manos en varias oportunidades, aunque siempre fue tratado como una pieza de colección. Esa condición explica su notable estado de conservación, ya que nunca fue utilizado como automóvil de uso cotidiano.
En 2018 volvió a ser noticia cuando apareció publicado para la venta con un precio cercano a los 23.000 dólares. Posteriormente, en 2022, fue incluido en una subasta vinculada a un sistema de participación mediante NFT.
Dos años más tarde el auto volvió a exhibirse públicamente en el barrio porteño de Palermo, donde llamó la atención de fanáticos del automovilismo y del fútbol.
La piloto que lo volvió a poner en el centro de la escena
La historia reciente del vehículo se conoció nuevamente gracias a la piloto Aixa Franke, quien se dedica a la comercialización de autos clásicos. A través de sus redes sociales difundió imágenes y videos de la histórica Fuego, despertando el interés de coleccionistas.
Según explicó, los actuales propietarios adquirieron el coche luego de verlo expuesto en un restaurante y decidieron preservarlo manteniendo su condición original. El nivel de cuidado queda reflejado en el odómetro: en 2024 marcaba 67.584 kilómetros y actualmente apenas supera los 67.600.
Hoy, a 35 años de haber sido comprado por Maradona, el vehículo se ofrece en el mercado por unos 65.000 dólares, una cifra que refleja tanto su excelente estado como el valor simbólico que representa haber pertenecido al campeón del mundo en México 1986.
Un modelo legendario también en el automovilismo
La Renault Fuego no solo quedó ligada a la historia personal de Maradona. También se convirtió en uno de los autos más exitosos del automovilismo argentino. En la categoría TC 2000 logró ocho campeonatos consecutivos, con figuras como Juan María Traverso, Miguel Ángel Guerra y Silvio Oltra al volante.
Hoy, más de tres décadas después de haber recorrido las calles de Buenos Aires con Maradona al volante, la mítica cupé vuelve a buscar dueño mientras conserva intacto su lugar en la memoria del deporte argentino.