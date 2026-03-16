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¿En cuántas semanas del ayuno intermitente comienzan a notarse cambios en el cuerpo?

Aunque faltan estudios sobre los efectos del ayuno intermitente en la salud, algunos especialistas reconocen beneficio en el corto plazo.

¿En cuántas semanas del ayuno intermitente comienzan a notarse cambios en el cuerpo? Foto: martamarce.net
Hace 25 Min

El ayuno intermitente consiste en hacer ciclos entre períodos en los que se come y períodos en donde se ayuna. Así lo define, en pocas palabras, Diet Doctor, un sitio web dedicado a instruir en alimentación saludable. El portal también indica que, si se practica de la forma correcta, el ayuno intermitente puede contribuir a adelgazar, corregir la diabetes tipo 2 y también puede ordenar aspectos paralelos como el gasto de dinero y tiempo en las comidas.

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Según Mayo Clinic, la institución mundial de salud, el ayuno puede tener diferentes duraciones. Mientras que, en promedio, los más extremos pueden durar un día entero, hay personas que lo practican por ocho o incluso seis horas. También varía el momento en que se practica: mientras que algunas personas comen a la mañana y ayunan por la tarde y por la noche, otras lo hacen a la inversa.

Aunque son muchas las personas que lo recomiendan y su popularidad creció en la última década y media, los efectos a largo plazo de este régimen sobre la salud no están claros. “Algunos estudios concluyen que limitar las calorías en general puede tener los mismos beneficios que el ayuno intermitente”, señala Mayo Clinic en su artículo sobre el tema.

Cuánto tiempo de ayuno intermitente se necesita para ver cambios

El ayuno intermitente mostrará resultados según los objetivos que se plantee cada persona. Sin embargo, hay especialistas que sostienen que los cambios pueden notarse tanto a largo como a corto plazo. En pocas semanas, por ejemplo, se pueden ver cambios en el peso y el metabolismo. Pero, quienes esperan reducir su inflamación o los riesgos de padecer enfermedades crónicas, deberán tener un plan a largo plazo.

El centro especializado en endocrinología y diabetes Providence, de India, explica que los primeros resultados notables se ven entre la primera y cuarta semana. Pérdida de peso, mayor energía, mejor control de azúcar en sangre y leve reducción de la inflamación son algunos de los parámetros que pueden indicar que la práctica de ayuno intermitente va sentando bien al cuerpo.

Entre las semanas cuatro y 12, en cambio, se ve una mayor sensibilidad a la insulina. También reduce la presión arterial y hay una quema de grasas mayor. La pérdida de peso continúa durante este período. Con un ayuno intermitente de tres a seis meses, se puede perder hasta un 8% del peso corporal, mejorar la salud metabólica y tener una mayor claridad mental, según la institución.

Quiénes no pueden practicar ayuno intermitente

Hay algunos impedimentos para la práctica del ayuno intermitente, que no solo tienen que ver con lo metabólico y orgánico, sino también con lo social. Si el desayuno o la cena son parte importante de tu vida, por ejemplo, es importante que consideres si podrías aplicar el ayuno. Es que esas son dos de las comidas que suelen compartirse en familia o con grupos próximos y también las principales que se omiten en un régimen de ayuno intermitente.

Por otra parte, Mayo Clinic indica que puede no ser una práctica saludable para quienes tienen un trastorno de alimentación, están embarazadas o amamantando o tienen un riesgo más elevado de pérdida ósea o caídas. En todos los casos, es más saludable consultar con un médico especialistas si se quiere hacer un cambio drástico en la dieta.

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