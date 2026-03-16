¿En cuántas semanas del ayuno intermitente comienzan a notarse cambios en el cuerpo?

Quiénes no pueden practicar ayuno intermitente

Hay algunos impedimentos para la práctica del ayuno intermitente, que no solo tienen que ver con lo metabólico y orgánico, sino también con lo social. Si el desayuno o la cena son parte importante de tu vida, por ejemplo, es importante que consideres si podrías aplicar el ayuno. Es que esas son dos de las comidas que suelen compartirse en familia o con grupos próximos y también las principales que se omiten en un régimen de ayuno intermitente.