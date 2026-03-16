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¿Qué le pasó a Darío Barassi y cuál fue el motivo de su internación?

“Ya Diosito, llévame, ya está”, empezó bromeando Darío en un video que subió a historias de Instagram.

¿Qué le pasó a Darío Barassi y cuál fue el motivo de su internación? Darío Barassi
Hace 26 Min

Darío Barassi fue el centro de la atención a la revelación sobre  su internación en una clinica. Publicó un video relatando que se trata de una intervencipon programado. Explicó que se trata de un dolor fuerte en la zona del ciático. “Ya Diosito, llévame, ya está”, empezó bromeando Darío en un video que subió a historias de Instagram.

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Se trata de un bloqueo en el nervio ciático,“nah, no es nada grave”, aclaró Barassi rápidamente. Según sus propias palabras, el malestar resultó evidente para quienes siguen su programa, ya que se le nota cierta dificultad al caminar.

¿Qué dijo Darío Barassi a sus seguidores?

“Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo”, contó. En Puro Show, habló de las secuelas que tiene desde la operación en las cuerdas vocales que se hizo hace ya dos años.

“A veces me amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, confesó el conductor que agregó: “Me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después”. Antes de cerrar el mensaje, Barassi volvió a tranquilizar a sus seguidores y aseguró que todo estaba bajo control. “Estamos bien, nos vamos. ¡Muack!”, dijo en otro posteo.

¿Qué es un bloqueo del nervio ciático?

“Tuve un golpe fuerte ahí en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora”, dijo el conductor, aclarando cómo fue la intervención. El bloqueo del ciático es una intervención que se usa para aliviar el dolor cuando el nervio ciático está irritado o desajustado, algo que puede pasar después de un golpe o una lesión.

El mismo consiste en aplicar una inyección cerca del nervio con medicamentos que ayudan a desinflamar la zona y a “adormecer” el dolor. El objetivo es calmar el dolor fuerte y permitir que el nervio se recupere. Es un procedimiento rápido que suele hacerse con anestesia local, y puede ayudar a que la persona vuelva a moverse con menos molestias mientras baja la inflamación.

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