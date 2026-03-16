¿Qué le pasó a Darío Barassi y cuál fue el motivo de su internación?

“A veces me amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, confesó el conductor que agregó: “Me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después”. Antes de cerrar el mensaje, Barassi volvió a tranquilizar a sus seguidores y aseguró que todo estaba bajo control. “Estamos bien, nos vamos. ¡Muack!”, dijo en otro posteo.