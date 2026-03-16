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El tiempo en Tucumán: el lunes comenzará soleado pero se anuncian lluvias por la noche

La mínima volvió a ser de 20 °C. Se espera que el cielo se nuble por la tarde. El pronóstico extendido.

MAÑANA SOLEADA. El lunes arrancó con mucha humedad y con el cielo mayormente despejado. MAÑANA SOLEADA. El lunes arrancó con mucha humedad y con el cielo mayormente despejado. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 1 Hs

La semana comenzó soleada en la capital tucumana pero el pronóstico del tiempo anticipa el regreso de las lluvias, que se desencadenarían pasada la medianoche. La temperatura seguirá subiendo y la máxima alcanzaría los 30 °C. 

La nubosidad fue muy baja en el inicio de la mañana, mientras que la humedad rondó el 90%. La temperatura mínima registrada fue de 20 °C y la visibilidad superó los 10 kilómetros. Los vientos fueron leves desde el sector oeste. 

La temperatura continuará subiendo y para el mediodía se espera una media de 26 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 28 °C. La nubosidad rozaría el 50% mientras que la humedad seguirá por encima del 80%. Los vientos serán suaves, pero desde el sector sudeste. 

Las horas más calurosas se vivirán durante la tarde, cuando le alcance la máxima anunciada de 28 °C, mientras que la sensación térmica se elevaría hasta los 32 °C. La nubosidad sería del 60% mientras que la humedad cedería hasta el 75%. 

Con la caída de la tarde se espera el ingreso, desde el oeste, de un frente que ocasionaría lluvias en Concepción, Aguilares, Río Seco, Monteros y en Los Puestos y, cerca de la medianoche, sobre la capital y el área metropolitana. La temperatura se contraerá hasta los 24 °C, pero la sensación térmica seguirá por encima de los 27 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se anticipa para el martes se espera otra jornada inestable, marcada por la humedad, la nubosidad variable y el aumento de la temperatura, que llegaría hasta los 33 °C. También se esperan precipitaciones en el comienzo y en el cierre del día. 

El miércoles la temperatura descendería algunos grados (26 °C), bajo condiciones climáticas inestables, con elevada humedad y lluvias, de diferente intensidad, durante toda la jornada. 

Para el jueves se anuncia mucha nubosidad, pero sin precipitaciones, y una máxima de 27 °C. Estas condiciones climáticas se repetirían el viernes, con una máxima de 29 °C y algunas tormentas por la noche. 

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