El tiempo en Tucumán: el lunes comenzará soleado pero se anuncian lluvias por la noche

Con la caída de la tarde se espera el ingreso, desde el oeste, de un frente que ocasionaría lluvias en Concepción, Aguilares, Río Seco, Monteros y en Los Puestos y, cerca de la medianoche, sobre la capital y el área metropolitana. La temperatura se contraerá hasta los 24 °C, pero la sensación térmica seguirá por encima de los 27 °C.