Subastarán en Mónaco objetos históricos de Juan Manuel Fangio y crece la polémica por su destino

La polémica detrás de la subasta

La iniciativa, sin embargo, despertó cuestionamientos en Argentina. La Fundación Fangio manifestó su rechazo a la venta de estos objetos y aseguró haber realizado distintas gestiones para intentar evitar que piezas consideradas parte del patrimonio deportivo y cultural del país salgan al exterior. Desde la institución remarcaron que los artículos vinculados al campeón tienen un valor que trasciende lo material, ya que representan testimonios únicos de la historia del automovilismo, y sostuvieron que el legado del piloto debería preservarse y transmitirse a las futuras generaciones.