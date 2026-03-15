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Subastarán en Mónaco objetos históricos de Juan Manuel Fangio y crece la polémica por su destino

Trofeos, relojes y documentos del quíntuple campeón de Fórmula 1 serán rematados el 25 de abril por RM Sotheby’s. La Fundación Fangio cuestionó la salida de estas piezas del país.

Subastarán en Mónaco objetos históricos de Juan Manuel Fangio y crece la polémica por su destino
Hace 14 Min

El legado de Juan Manuel Fangio volverá a ocupar un lugar central en el mundo del automovilismo. A fines de abril se realizará en Mónaco una subasta que reunirá distintos objetos que pertenecieron al quíntuple campeón de la Fórmula 1. Entre las piezas que saldrán a la venta aparecen trofeos, relojes, documentos y otros artículos personales del histórico piloto argentino fallecido en 1995.

El remate estará a cargo de la prestigiosa casa RM Sotheby’s y se llevará adelante el próximo 25 de abril. Según informó la firma, los objetos fueron aportados por la familia de Fangio y forman parte de una colección que refleja distintos momentos de la carrera del piloto nacido en Balcarce, considerado una de las máximas leyendas del automovilismo mundial.

Entre los artículos más destacados figura un reloj de 1955 que Fangio recibió como obsequio en Venezuela y que décadas más tarde utilizó durante un encuentro con el brasileño Ayrton Senna. Además, el lote incluye trofeos obtenidos en distintas competencias, herramientas de trabajo, documentación personal y otros elementos vinculados a su trayectoria deportiva.

Los precios de base de los objetos son variados. Algunas insignias del Automóvil Club Argentino parten desde los 600 euros, mientras que otras piezas alcanzan cifras mucho más elevadas debido a su valor histórico. Entre ellas aparecen un permiso internacional de conducir, un pasaporte del piloto y un trofeo ganado en Uruguay, todos con estimaciones de miles de euros.

La polémica detrás de la subasta

La iniciativa, sin embargo, despertó cuestionamientos en Argentina. La Fundación Fangio manifestó su rechazo a la venta de estos objetos y aseguró haber realizado distintas gestiones para intentar evitar que piezas consideradas parte del patrimonio deportivo y cultural del país salgan al exterior. Desde la institución remarcaron que los artículos vinculados al campeón tienen un valor que trasciende lo material, ya que representan testimonios únicos de la historia del automovilismo, y sostuvieron que el legado del piloto debería preservarse y transmitirse a las futuras generaciones.

Temas Fórmula 1Juan Manuel Fangio
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