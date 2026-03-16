Cartas de lectores: Traspié del Jefe de Gabinete

Otro traspié del Jefe de Gabinete por querer concretar con su amada esposa (coach) un viajecito que se habían prometido a la Gran Isla, quedo al descubierto su falta de decoro en las funciones de gran criticón y comunicador de las “iniciativas gubernamentales ”, es hoy objeto de la devolución de gentilezas que ha tenido para con sus colegas. Puede ser que se hayan hartado de sus modos en las comunicaciones con el mismo por soberbio, obsecuente y presuntuoso. Quiso eludir su responsabilidad aduciendo el carácter de privado de su viaje, para eso agrego el gran sacrificio que hace deslomándose con sus tareas, si saliera de su capullo se daría cuente del que hacen todos los argentinos para bancar sus excentricidades. Tendrá que dar también las explicaciones de su viaje a Punta del Este, porque se fue a un hangar para hacer migraciones y salir del País chapeando por izquierda. Justo quien debía dar el ejemplo de austeridad y transparencia, puerta, vereda y calle ¡Fin!