Cartas de lectores: contenedores y basura

Realmente es vergonzoso y repudiable el servicio de recolección de residuos de los contenedores que son izados por un camión especial, el cual desapareció hace varios días, dejando todos los contenedores del radio céntrico sin recolección. A basura es depositada por los vecinos alrededor de cada contenedor, la recogen solo a esta pero la que está en el interior es obviada. La empresa no cumple con los contratos de atención a la ciudadanía y la intendencia no actúa sujeto a derecho, según expresiones de la propia intendenta cuando firmó los contratos de servicios. Esta empresa que realiza recolección en otras provincias podría enviar otro vehículo similar y dar las respuestas adecuadas a la comunidad afectada, tampoco veo actuar al famoso fiscal antibasurales, donde la basura está amontonada varios días a metros de la vivienda de la jefa municipal. La indiferencia se hizo carne y los resultados están a la vista. Pero ningún reclamo tiene respuesta mientras los roedores, moscas y otros insectos se pasean alegremente por dentro y fuera de cada uno de estos contenedores, puedo observar que algunos les falta la tapa de acceso, sin que nadie se diera cuenta de semejante daño acompañado del robo de la misma, que se encuentra remachado con material antirrobo. ¡Todo un fiasco! Reclamamos con urgencia la absoluta y total solución a esta sería deficiencia en el servicio de recolección.