Tuqui 10: cómo salió el sorteo del 15 de marzo

Un ganador en el “Seguro Sale”

Donde sí hubo festejo fue en la modalidad Seguro Sale, que premia a quienes logran diez aciertos dentro de ese sistema. El ganador fue un apostador de San Miguel de Tucumán, quien acertó la combinación 01, 03, 05, 07, 08, 11, 16, 17, 18 y 20, además de la bolilla extra 09, y se llevó $9.671.982,08.