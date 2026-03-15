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Tuqui 10: cómo salió el sorteo del 15 de marzo

Todos los ganadores de la fecha. El próximo sorteo será el 22 de marzo.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Hace 1 Hs

El sorteo N° 170 del Tuqui 10, realizado este 15 de marzo de 2026, dejó nuevamente vacante el pozo millonario y la expectativa crece de cara al próximo sorteo, previsto para el 22 de marzo, cuando estará en juego el Cartón Rojo. El premio mayor acumulado ya alcanza los $166.271.302,40.

En esta oportunidad, los números sorteados fueron: 02, 03, 05, 09, 12, 13, 15, 17, 19 y 22.

Al no registrarse ganadores con los diez aciertos, el premio principal de $131.974.232,32 quedó vacante y continuará acumulándose para el próximo sorteo.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo del 15 de marzo

Un ganador en el “Seguro Sale”

Donde sí hubo festejo fue en la modalidad Seguro Sale, que premia a quienes logran diez aciertos dentro de ese sistema. El ganador fue un apostador de San Miguel de Tucumán, quien acertó la combinación 01, 03, 05, 07, 08, 11, 16, 17, 18 y 20, además de la bolilla extra 09, y se llevó $9.671.982,08.

Premios por número de cartón

El sorteo también distribuyó premios de $700.000 para distintos números de cartón. Entre los beneficiados se encuentran los cartones:

094807

074903

030692

000456

059482

049382

007014

077756

087777

003448

Sorteo especial

Además, el Sorteo Especial entregó cinco premios de $200.000, destinados a los apostadores María Ruiz, José Pereyra, Anahí Santana, Osmar Romano y Julia Coronel.

Con el pozo mayor aún sin ganador, la atención ahora se traslada al próximo sorteo del Tuqui 10, que promete mantener la expectativa con un acumulado que ya supera los $166 millones.

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