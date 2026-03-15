Tuqui 10: cómo salió el sorteo del 15 de marzo

El sorteo N° 170 del Tuqui 10, realizado este 15 de marzo de 2026, dejó nuevamente vacante el pozo millonario y la expectativa crece de cara al próximo sorteo, previsto para el 22 de marzo, cuando estará en juego el Cartón Rojo. El premio mayor acumulado ya alcanza los $166.271.302,40.
En esta oportunidad, los números sorteados fueron: 02, 03, 05, 09, 12, 13, 15, 17, 19 y 22.
Al no registrarse ganadores con los diez aciertos, el premio principal de $131.974.232,32 quedó vacante y continuará acumulándose para el próximo sorteo.
Un ganador en el “Seguro Sale”
Donde sí hubo festejo fue en la modalidad Seguro Sale, que premia a quienes logran diez aciertos dentro de ese sistema. El ganador fue un apostador de San Miguel de Tucumán, quien acertó la combinación 01, 03, 05, 07, 08, 11, 16, 17, 18 y 20, además de la bolilla extra 09, y se llevó $9.671.982,08.
Premios por número de cartón
El sorteo también distribuyó premios de $700.000 para distintos números de cartón. Entre los beneficiados se encuentran los cartones:
094807
074903
030692
000456
059482
049382
007014
077756
087777
003448
Sorteo especial
Además, el Sorteo Especial entregó cinco premios de $200.000, destinados a los apostadores María Ruiz, José Pereyra, Anahí Santana, Osmar Romano y Julia Coronel.
Con el pozo mayor aún sin ganador, la atención ahora se traslada al próximo sorteo del Tuqui 10, que promete mantener la expectativa con un acumulado que ya supera los $166 millones.