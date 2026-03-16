Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Persia e Irán
Hace 3 Hs

¿Son lo mismo Persia e Irán? Para responder a esta pregunta, debemos aclarar que «Persia» es un exónimo (nombre dado por extranjeros) mientras que «Irán» es un endónimo (nombre utilizado por los locales). Los antiguos griegos, al entrar en contacto con otras civilizaciones, intentaban relacionarlas con su propio panteón de dioses y héroes; por ello, asociaron el gentilicio «perses» con el nombre de Persis, una figura menor de su mitología (hijo de Perseo, famoso por haber matado a Medusa). En realidad, «perses» derivaba de la región de Parsa -actualmente la provincia de Pars al sur de Irán-, lugar de nacimiento de Ciro el Grande, figura fundamental de la dinastía aqueménida y fundador del Imperio Persa. Por otro lado, «Irán» es un término milenario derivado de las palabras Eran o Aryan, que significan «tierra de los arios». Lo cual refleja la conexión de sus habitantes con las antiguas tribus indoeuropeas, cuyas referencias aparecen incluso en el Avesta (las escrituras sagradas del zoroastrismo que tiene unos 4.000 años de antigüedad). En este contexto, Arya se utilizaba para referirse a personas nobles y libres, por lo que no tiene relación con la connotación racial del término en el siglo XX.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?
1

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas
2

Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas

El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas
3

El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad
4

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados
5

El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas
6

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Más Noticias
¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Comentarios