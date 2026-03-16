Cartas de lectores: Persia e Irán

¿Son lo mismo Persia e Irán? Para responder a esta pregunta, debemos aclarar que «Persia» es un exónimo (nombre dado por extranjeros) mientras que «Irán» es un endónimo (nombre utilizado por los locales). Los antiguos griegos, al entrar en contacto con otras civilizaciones, intentaban relacionarlas con su propio panteón de dioses y héroes; por ello, asociaron el gentilicio «perses» con el nombre de Persis, una figura menor de su mitología (hijo de Perseo, famoso por haber matado a Medusa). En realidad, «perses» derivaba de la región de Parsa -actualmente la provincia de Pars al sur de Irán-, lugar de nacimiento de Ciro el Grande, figura fundamental de la dinastía aqueménida y fundador del Imperio Persa. Por otro lado, «Irán» es un término milenario derivado de las palabras Eran o Aryan, que significan «tierra de los arios». Lo cual refleja la conexión de sus habitantes con las antiguas tribus indoeuropeas, cuyas referencias aparecen incluso en el Avesta (las escrituras sagradas del zoroastrismo que tiene unos 4.000 años de antigüedad). En este contexto, Arya se utilizaba para referirse a personas nobles y libres, por lo que no tiene relación con la connotación racial del término en el siglo XX.