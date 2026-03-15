Talleres se impuso con autoridad en Salta y mantiene su paso firme en la Liga Federal

En la pintura, la presencia de Lucas Barreto fue clave, acumulando 12 puntos y asegurando rebotes ofensivos y defensivos que reforzaron la solidez de Talleres en ambos extremos de la cancha. El trabajo en equipo se reflejó en la fluidez de la ofensiva y en la efectividad al ejecutar tiros abiertos, mientras que la defensa impidió que 9 de Julio capitalizara varias de sus oportunidades, manteniendo la ventaja de forma constante a lo largo del partido.