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Talleres se impuso con autoridad en Salta y mantiene su paso firme en la Liga Federal

El equipo de Tafí Viejo dominó de principio a fin a 9 de Julio y se llevó la victoria por 82 a 62, con una actuación destacada de Cristian Soria, máximo anotador con 24 puntos.

GRAN PARTIDO. El equipo de Tafí viejo tuvo un muy buen desempeño en su viaje a Salta para enfrentar a 9 de Julio. GRAN PARTIDO. El equipo de Tafí viejo tuvo un muy buen desempeño en su viaje a Salta para enfrentar a 9 de Julio.
Hace 15 Min

Talleres de Tafí Viejo volvió a demostrar su capacidad ofensiva y su solidez defensiva en su visita a Salta, imponiéndose con claridad sobre 9 de Julio por 82 a 62. Desde el inicio, los tucumanos mostraron control del ritmo de juego, apoyados en un sistema colectivo que combinó buena circulación de balón y presión constante sobre los rivales.

Cristian Soria se destacó como la figura del encuentro, sumando 24 puntos y liderando al equipo tanto en ataque como en la transición defensiva. Su puntería y capacidad para encontrar espacios cerca del aro y desde media distancia resultaron determinantes para marcar la diferencia en el marcador. A su lado, los triples de José Solórzano y el aporte de Oriol Ayusa desde la perímetro extendieron la ventaja y complicaron la reacción del conjunto local.

En la pintura, la presencia de Lucas Barreto fue clave, acumulando 12 puntos y asegurando rebotes ofensivos y defensivos que reforzaron la solidez de Talleres en ambos extremos de la cancha. El trabajo en equipo se reflejó en la fluidez de la ofensiva y en la efectividad al ejecutar tiros abiertos, mientras que la defensa impidió que 9 de Julio capitalizara varias de sus oportunidades, manteniendo la ventaja de forma constante a lo largo del partido.

Por parte de 9 de Julio, Alan Vides intentó equilibrar el desarrollo con sus triples, acertando 3 de 9, y Ortega aportó 10 puntos con su explosividad y garra bajo el aro, pero el esfuerzo individual no alcanzó para frenar el accionar aurinegro. La diferencia se mantuvo amplia gracias a la capacidad de Talleres para ajustar la defensa y controlar el ritmo del juego, imponiendo su juego colectivo y su precisión ofensiva.

Con esta victoria, Talleres reafirma su posición en la Liga Federal y muestra que puede combinar liderazgo individual con efectividad grupal para dominar a sus rivales. El equipo tucumano viajará el 21 de marzo para enfrentar a Asociación Mitre, mientras que 9 de Julio afrontará su primera salida en el torneo visitando a El Carmen en Jujuy el lunes 16.

Entre los máximos anotadores del partido, Cristian Soria lideró con 24 unidades, seguido por Solórzano con 14, Barreto con 12 y Ayusa con 10. La estrategia de Talleres se apoyó en la presión defensiva, la capacidad para generar tiros abiertos y la circulación constante del balón, elementos que le permitieron consolidar la victoria y mostrar un estilo de juego efectivo y cohesionado.

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