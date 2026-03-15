Belgrano arrasó en Catamarca y superó ampliamente a Red Star

Belgrano protagonizó un partido sólido en su visita a Catamarca y se llevó la victoria ante Red Star por 85 a 62, en un encuentro correspondiente a la Liga Federal.
El primer cuarto fue parejo y mostró a ambos equipos probando estrategias, con ventaja mínima para los locales 19-12, quienes buscaron sostener a Red Star en el marcador. Sin embargo, la superioridad tucumana comenzó a notarse a partir del segundo parcial. Belgrano ajustó la defensa, forzó pérdidas de balón y logró un parcial de 29-14 que le permitió tomar el control definitivo del partido.
En el tercer cuarto, los dirigidos por Hugo Angelicola consolidaron la ventaja con un contundente 28-12, mostrando una eficiencia notable tanto en tiros de dos puntos (67%) como en triples (42%). La combinación de buena circulación de balón y precisión ofensiva dejó a Red Star con pocas alternativas para descontar. El último cuarto fue equilibrado, 17-16, pero ya sin riesgo para Belgrano, que manejó la diferencia con comodidad y cerró el partido con autoridad.
El juego colectivo del equipo tucumano se reflejó en las 27 asistencias registradas, mientras que la defensa recuperó 14 balones, duplicando las siete recuperaciones de Red Star. En cuanto a rebotes, los locales dominaron ligeramente, 31 a 26, pero no lograron traducirlo en puntos efectivos, en parte por la presión constante del visitante.
Entre los máximos anotadores, Nataniel Rodriguez lideró a Belgrano con 23 puntos, seguido por Máximo Araujo con 18 y Bautista Casares con 11. También contribuyó Cristian Ortiz con 9 unidades.
Con esta victoria, Belgrano sumó un triunfo importante que refuerza su posición en la tabla de la Liga Federal, mientras que Red Star deberá ajustar su defensa y mejorar la eficacia en tiros de tres y libres para los próximos encuentros. El equipo tucumano demostró que puede combinar precisión, control del ritmo y juego colectivo para dominar a sus rivales, dejando una clara muestra de autoridad en Catamarca.