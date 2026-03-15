Belgrano arrasó en Catamarca y superó ampliamente a Red Star

En el tercer cuarto, los dirigidos por Hugo Angelicola consolidaron la ventaja con un contundente 28-12, mostrando una eficiencia notable tanto en tiros de dos puntos (67%) como en triples (42%). La combinación de buena circulación de balón y precisión ofensiva dejó a Red Star con pocas alternativas para descontar. El último cuarto fue equilibrado, 17-16, pero ya sin riesgo para Belgrano, que manejó la diferencia con comodidad y cerró el partido con autoridad.