Secciones
DeportesBásquet

Belgrano arrasó en Catamarca y superó ampliamente a Red Star

El equipo tucumano se impuso 85 a 62 en su visita a Catamarca, mostrando un dominio contundente en los tres cuartos intermedios y destacándose en precisión de tiros y juego colectivo.

BUEN PASAR. El conjunto tucumano consiguió una contundente victoria en su visita a Catamarca. BUEN PASAR. El conjunto tucumano consiguió una contundente victoria en su visita a Catamarca.
Hace 1 Hs

Belgrano protagonizó un partido sólido en su visita a Catamarca y se llevó la victoria ante Red Star por 85 a 62, en un encuentro correspondiente a la Liga Federal.

El primer cuarto fue parejo y mostró a ambos equipos probando estrategias, con ventaja mínima para los locales 19-12, quienes buscaron sostener a Red Star en el marcador. Sin embargo, la superioridad tucumana comenzó a notarse a partir del segundo parcial. Belgrano ajustó la defensa, forzó pérdidas de balón y logró un parcial de 29-14 que le permitió tomar el control definitivo del partido.

En el tercer cuarto, los dirigidos por Hugo Angelicola consolidaron la ventaja con un contundente 28-12, mostrando una eficiencia notable tanto en tiros de dos puntos (67%) como en triples (42%). La combinación de buena circulación de balón y precisión ofensiva dejó a Red Star con pocas alternativas para descontar. El último cuarto fue equilibrado, 17-16, pero ya sin riesgo para Belgrano, que manejó la diferencia con comodidad y cerró el partido con autoridad.

El juego colectivo del equipo tucumano se reflejó en las 27 asistencias registradas, mientras que la defensa recuperó 14 balones, duplicando las siete recuperaciones de Red Star. En cuanto a rebotes, los locales dominaron ligeramente, 31 a 26, pero no lograron traducirlo en puntos efectivos, en parte por la presión constante del visitante.

Entre los máximos anotadores, Nataniel Rodriguez lideró a Belgrano con 23 puntos, seguido por Máximo Araujo con 18 y Bautista Casares con 11. También contribuyó Cristian Ortiz con 9 unidades. 

Con esta victoria, Belgrano sumó un triunfo importante que refuerza su posición en la tabla de la Liga Federal, mientras que Red Star deberá ajustar su defensa y mejorar la eficacia en tiros de tres y libres para los próximos encuentros. El equipo tucumano demostró que puede combinar precisión, control del ritmo y juego colectivo para dominar a sus rivales, dejando una clara muestra de autoridad en Catamarca.

Temas CatamarcaClub Belgrano Cultural y DeportivoTorneo Federal de Básquetbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
The “Pichon” Show
1

The “Pichon” Show

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío
2

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika
3

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán
4

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán

Los hogares tucumanos se ajustan más para llegar a fines de mes
5

Los hogares tucumanos se ajustan más para llegar a fines de mes

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas
6

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

Más Noticias
Video: mirá el golazo de Kevin López en San Martín de Tucumán-Nueva Chicago

Video: mirá el golazo de Kevin López en San Martín de Tucumán-Nueva Chicago

Atlético Tucumán visita a Barracas con la idea de cortar una racha alarmante, y Tesuri define sin vueltas el duelo

Atlético Tucumán visita a Barracas con la idea de cortar una racha alarmante, y Tesuri define sin vueltas el duelo

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo San Martín-Nueva Chicago?

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo San Martín-Nueva Chicago?

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Cómo Colapinto logró sumar su primer punto con Alpine: las 10 claves del GP de China

Cómo Colapinto logró sumar su primer punto con Alpine: las 10 claves del GP de China

Colapinto muy enojado tras el GP de China: “Lo di todo y no salió como quería”

Colapinto muy enojado tras el GP de China: “Lo di todo y no salió como quería”

El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái

El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

Comentarios