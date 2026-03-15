¿Por qué los jugadores de River llevan números distintos en la camiseta?

Con esta acción, River demuestra que el club no solo se involucra en el ámbito competitivo, sino también en proyectos sociales que buscan generar un impacto positivo y difundir valores de respeto, igualdad y compromiso con los derechos de todas las personas. La utilización de la tipografía inclusiva en el partido frente a Sarmiento se presenta como un ejemplo concreto de cómo el fútbol se convierte en una plataforma de visibilización y cambio social, concluye la Fundación.