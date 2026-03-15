¿Por qué los jugadores de River llevan números distintos en la camiseta?
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el club utilizará una tipografía diseñada por la catalana Anna Vives, como parte de la campaña internacional Visible IN. La iniciativa busca visibilizar a las personas con discapacidad y promover la igualdad social a través del deporte.
River Plate tiene un detalle inusual en su partido ante Sarmiento de Junín: los números de la camiseta del equipo no son los tradicionales. En conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, el club adopta una tipografía inclusiva creada por la artista catalana Anna Vives, reconocida a nivel internacional por su trabajo en el diseño de letras que buscan transmitir un mensaje de inclusión.
La elección de esta tipografía responde a la participación del club en la campaña Visible IN, impulsada por la Fundación Itinerarium de España junto con la Fundación River, que tiene como objetivo promover la igualdad social y la visibilidad de las personas con discapacidad mediante el deporte y diversas acciones culturales, cuenta la organización en un comunicado.
Durante los días previos al encuentro, Vives visitó el estadio Monumental y fue recibida por el presidente de River, Stefano Di Carlo. En la recorrida, la diseñadora vive un momento especial al posar con el dorsal que el plantel utiliza en el partido frente a Sarmiento, relata la Fundación.
River no es novedad en esta iniciativa. Ya participa desde 2013 y ahora se convierte nuevamente en el único club argentino en formar parte de la campaña internacional, dato que resalta el club. Este gesto se suma a la presencia de otros siete equipos del mundo que también utilizan los números diseñados por Vives durante marzo en partidos oficiales: Barcelona (España), Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Corinthians (Brasil), América (México), Dinamo de Kiev (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica).
La tipografía inclusiva fue creada en 2012 y se convierte en la primera fuente de carácter social a nivel mundial, explica Vives. El proyecto comienza con el diseño manual de las letras y luego se digitaliza para su uso en computadoras y distintos soportes, con el objetivo de transmitir un mensaje de inclusión y remarcar que todas las personas tienen un lugar importante dentro de la sociedad, añade.
Además, la iniciativa busca visibilizar cómo pequeños gestos en el deporte generan conciencia y sensibilizan a la comunidad sobre la importancia de la igualdad y la inclusión. La Fundación Itinerarium remarca que la campaña busca que tanto jugadores como espectadores reflexionen sobre la diversidad y la representación en espacios públicos y deportivos.
Con esta acción, River demuestra que el club no solo se involucra en el ámbito competitivo, sino también en proyectos sociales que buscan generar un impacto positivo y difundir valores de respeto, igualdad y compromiso con los derechos de todas las personas. La utilización de la tipografía inclusiva en el partido frente a Sarmiento se presenta como un ejemplo concreto de cómo el fútbol se convierte en una plataforma de visibilización y cambio social, concluye la Fundación.
Esta iniciativa vuelve a colocar a River en el centro de una acción internacional que combina deporte, cultura y responsabilidad social, mostrando que la innovación va más allá del campo de juego y se convierte en un símbolo de inclusión global.