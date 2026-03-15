Los Pumas 7’s vencieron a Australia y se quedaron con el bronce en Nueva York

Argentina había tenido una sólida actuación durante la fase de grupos. En su debut superó con claridad a Fiji por 31-12 y luego protagonizó uno de los partidos más emocionantes del torneo al derrotar a España por un ajustado 27-26. Ese triunfo le permitió asegurar su clasificación a las semifinales por el Oro, aunque más tarde cerró la zona con una derrota frente a Gran Bretaña por 19-14.