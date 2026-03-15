Los Pumas 7’s vencieron a Australia y se quedaron con el bronce en Nueva York
El seleccionado argentino derrotó 26-10 a los australianos en el partido por el tercer puesto del Seven de Nueva York y cerró la fase regular del Circuito Mundial en el podio. Antes había caído en semifinales frente a Sudáfrica.
Los Pumas 7’s cerraron su participación en el Seven de Nueva York con una sonrisa. El seleccionado argentino derrotó con autoridad a Australia por 26-10 en el partido por el tercer puesto y se quedó con la medalla de bronce, en el último torneo de la fase regular del Circuito Mundial de Seven.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora había llegado a esta instancia luego de caer en las semifinales por el Oro ante Sudáfrica por 14-5, en un encuentro en el que no logró sostener el buen rendimiento que había mostrado durante gran parte del certamen.
Argentina había tenido una sólida actuación durante la fase de grupos. En su debut superó con claridad a Fiji por 31-12 y luego protagonizó uno de los partidos más emocionantes del torneo al derrotar a España por un ajustado 27-26. Ese triunfo le permitió asegurar su clasificación a las semifinales por el Oro, aunque más tarde cerró la zona con una derrota frente a Gran Bretaña por 19-14.
Ya en semifinales, el rival fue Sudáfrica, uno de los equipos más fuertes de la temporada. En el inicio del partido, Los Pumas 7’s intentaron imponer su ritmo con la posesión de la pelota, pero en la primera llegada clara del conjunto africano apareció Sebastiaan Jobb para apoyar el primer try del encuentro.
Argentina buscó reaccionar, aunque le costó encontrar profundidad en ataque. Sobre el cierre del primer tiempo, Selvyn Davids volvió a golpear para Sudáfrica y estiró la ventaja, que se fue al descanso con un claro 14-0.
En el arranque del complemento, Marcos Moneta apoyó el try argentino que encendió la ilusión. El conjunto nacional presionó en campo rival en busca de achicar la diferencia, pero no logró vulnerar nuevamente la defensa sudafricana y el partido terminó 14-5 para el equipo africano.
En la otra semifinal, Fiji venció con contundencia a Australia por 28-7 y avanzó al partido decisivo.
En el duelo por el tercer puesto, Argentina volvió a mostrar su mejor versión. Australia golpeó primero a los tres minutos del primer tiempo, pero la reacción fue inmediata: Pedro de Haro apoyó en el ingoal rival para igualar el marcador 5-5, resultado con el que se fueron al descanso.
La diferencia llegó en la segunda mitad. En apenas cuatro minutos, Los Pumas 7’s liquidaron el partido gracias a tres tries consecutivos: primero Marcos Moneta, luego Santino Zangara y finalmente Sebastián Dubuc. Australia logró descontar sobre el cierre, aunque el resultado final quedó sellado en 26-10.
Los tries argentinos fueron convertidos por De Haro, Moneta, Zangara y Dubuc, mientras que De Haro aportó tres conversiones.
Con esta medalla de bronce, Argentina alcanzó las 54 preseas en la historia del Circuito Mundial: 24 de bronce, 18 de plata y 12 de oro. Además, el seleccionado se subió al podio por segunda vez en la temporada tras el subcampeonato conseguido en Ciudad del Cabo.
Ahora, el foco estará puesto en el World Championship, que se disputará en tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).