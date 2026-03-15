Atlético Tucumán visita a Barracas con la idea de cortar una racha alarmante, y Tesuri define sin vueltas el duelo

El ciclo de Julio César Falcioni enfrenta una prueba de fuego. Este lunes, desde las 15.30, Atlético enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con la expectativa de qué planteará el flamante entrenador para contrarrestar la extensa racha negativa que sufre el equipo jugando de visitante.
El “Decano” llega con una seguidilla de 416 días sin victorias fuera de casa, y sin sumar puntos en esta condición en lo que va del año. El “Guapo”, por su parte, arriba tras un buen triunfo sobre Independiente Rivadavia en Mendoza, y con 12 puntos que lo colocan a sólo una unidad de la zona de los ocho que estarían clasificando a los playoffs.
Renzo Tesuri, uno de los máximos referentes de 25 de Mayo y Chile, analizó el presente del equipo y anticipó la previa del partido. “Para nosotros es una final. De local vamos a volver a ser fuertes con la idea del ‘profe’, pero de visitante nos viene costando mucho. Falcioni lo dijo ni bien llegó a Tucumán; habrá que poner ‘dos colectivos’ y empezar a sumar. Vamos a salir a jugar pensando en dejar de ser ese Atlético al que le cuesta tanto salir de casa”, dijo el mendocino, quien mostró plena confianza en el proceso con el nuevo DT.
Tesuri es voz autorizada dentro del plantel. Fue el capitán mientras Leonel Di Plácido no estuvo en cancha y es siempre el primero en alzar la voz en momentos complicados. Se ganó el respeto dentro del vestuario gracias a que lleva varios años en el club, y a esfuerzo y sacrificio. Pero dentro de la cancha, también tiene pergaminos para ser referente. Fue titular en los nueve partidos que disputó el “Decano” en el Apertura, promediando una media de 79 minutos por partido. En otras palabras, en el mundo “decano”, Tesuri es una fija.
Las sensaciones también condicen con esos números. Incluso en los momentos más complicados, cuando el equipo no da pie con bola y el buen juego le es esquivo, empareja las condiciones a base de sacrificio, presión y el hecho de no dar por perdida ninguna pelota. Así, cuando la mano viene cruzada, equilibra la cancha con sudor y, por supuesto, con llegadas al área rival: ya convirtió un gol y estuvo cerca de repetir en reiteradas ocasiones.
Hay otro detalle pertinente: Tesuri prácticamente no ha jugado en su posición natural. Bajo el mando de Hugo Colace, inició el campeonato jugando de interior en un 4-3-3, delante del “5”, pero lejos de la banda derecha, en donde se siente más cómodo y en donde ha jugado sus mejores partidos en el club.
Una nueva función
En la goleada 4-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto volvió a jugar de volante por derecha. Convirtió y se asentó allí algunos partidos más. Y cuando parecía que Falcioni lo iba a respaldar en esa función, sorprendió. En el empate frente a Aldosivi jugó detrás de Carlos Abeldaño, la única referencia del equipo en esa noche.
“Terminé totalmente agotado, pero es algo que puedo hacer. Me sentí bien; siempre intento dar el máximo desde donde me toque estar. Lo que más nos pide Falcioni es mantener la valla en cero y que seamos un equipo sólido porque sabemos que después una o dos situaciones nos van a quedar para convertir. El equipo que quiere se construye de atrás para adelante”, explicó sobre la idea del nuevo DT.
Luego, decidió dedicarle unas palabras a la hinchada, haciendo especial énfasis en el difícil momento que vive el equipo. “La gente se puede expresar y está en todo su derecho. ¿Viste el recibimiento que nos hicieron? Tenemos cuatro puntos y nos reciben como si estuviéramos punteros. Somos agradecidos. El hincha es el que más se merece un triunfo. A Atlético Tucumán lo hace grande su gente y por eso uno intenta brindarse al máximo. Somos los primeros que queremos ganar y dar la cara. Por eso seguimos trabajando para sacar esto adelante y, por lo menos, darle una alegría a ellos”, cerró.
De esa manera; con el entusiasmo y empuje de Tesuri como bandera, Atlético intentará dar el golpe en la casa de Barracas y quebrar todas esas rachas negativas que lo atormentan. Para Falcioni, será la primera prueba táctica lejos del Monumental. ¿Pondrá los dos “micros”, como lo anticipó, o intentará arriesgar para intentar meter un pleno en Buenos Aires?