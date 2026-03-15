Atlético Tucumán visita a Barracas con la idea de cortar una racha alarmante, y Tesuri define sin vueltas el duelo

Luego, decidió dedicarle unas palabras a la hinchada, haciendo especial énfasis en el difícil momento que vive el equipo. “La gente se puede expresar y está en todo su derecho. ¿Viste el recibimiento que nos hicieron? Tenemos cuatro puntos y nos reciben como si estuviéramos punteros. Somos agradecidos. El hincha es el que más se merece un triunfo. A Atlético Tucumán lo hace grande su gente y por eso uno intenta brindarse al máximo. Somos los primeros que queremos ganar y dar la cara. Por eso seguimos trabajando para sacar esto adelante y, por lo menos, darle una alegría a ellos”, cerró.