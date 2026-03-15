¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo San Martín-Nueva Chicago?

Después de un fin de semana de paro en el fútbol argentino, San Martín se reencontrará hoy con su público, por la fecha 5 de la Primera Nacional. Su rival será Nueva Chicago, que aspira a llegar a la cima de la zona B. Juegan desde las 18, por LPF Play.
El "Santo" llega a este compromiso sin conocer aún la derrota, después de dos empates consecutivos en casa y de una victoria como visitante de Almagro. En total suma cinco puntos y se ubica en la sexta posición, a cuatro unidades del líder, Gimnasia y Tiro.
Por su parte, el "Torito" de Mataderos cosechó siete puntos y es, por el momento, uno de los escoltas del "Albo" salteño, junto con Atlético de Rafaela. En sus primeras presentaciones, Nueva Chicago se llevó dos victorias consecutivas com visitante, frente a Güemes y Agropecuario, y empató como local ante Tristán Suárez. Lleva anotados tres goles y no recibió ninguno.
¿Dónde ver en vivo San Martín vs Nueva Chicago?
El encuentro entre el "Santo" y el "Torito" será arbitrado por Lucas Cavallero y será transmitido en vivo por LPF Play, la plataforma de streaming de la AFA. Clic aquí.
Probables formaciones: San Martín vs Nueva Chicago
San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López y Nicolás Castro; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons. DT: Andrés Yllana.
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Román Zalazar, Guillermo Ferracutti y Gonzalo Trindade; Rodrigo Ramírez, Emiliano Méndez y Gabriel Vega; Evelio Cardozo; Ramiro Balbuena y Matías Romero. DT: Luis Garcia.