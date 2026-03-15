La carrera hacia los Premios Oscar 2026 llega a su momento culminante y esta noche, a partir de las 21, la industria del cine conocerá cuál será la Mejor Película del año. Diez producciones concentran la atención de la crítica, los especialistas y el público, en una categoría que vuelve a perfilarse como una de las más competitivas y diversas de la temporada.
Entre grandes apuestas de estudio, propuestas independientes y títulos que marcaron el circuito de festivales, las candidatas reflejan las tendencias actuales del cine y el pulso cultural del momento. Los expertos afirman que Pecadores y Una batalla tras otra están cabeza a cabeza, pero ¿podría obras como Hamnet o El agente secreto podrían dar una sorpresa?
Premios Oscar 2026: cuáles son las 10 candidatas a Mejor Película
Una batalla tras otra
El thriller con elementos de comedia surrealista dirigido por Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, arrasó durante la temporada. Reconocida como la película del año por sindicatos de productores y directores, críticos y los BAFTA, aborda temas centrales del debate estadounidense y cuenta con un elenco que incluye a Sean Penn y Benicio Del Toro, lo que la posiciona como una de las principales favoritas.
Bugonia
La nueva propuesta del director griego Yorgos Lanthimos se adentra en el universo de los teóricos de la conspiración. Teddy (Jesse Plemons) está convencido de que una ejecutiva farmacéutica (Emma Stone) es una extraterrestre malvada y decide secuestrarla para salvar al planeta. Con giros dramáticos y momentos de humor, Lanthimos logra mantener el interés del público, aunque no hay expectativa sobre su desempeño en la ceremonia.
F1
La Academia suele incluir alguna superproducción taquillera para reconocer a los equipos técnicos. Este año fue el turno de una película que recaudó 630 millones de dólares, dirigida por Joseph Kosinski, responsable de Top Gun: Maverick. Con Brad Pitt como un piloto veterano y un despliegue de tecnología de punta vinculada a la Fórmula 1, su nominación sorprendió, pero no figura entre las favoritas.
Hamnet
Fue una de las sorpresas de la temporada. Basada en una novela que retrata la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes durante la peste negra, combina un rodaje suntuoso, una carga emocional intensa y la dirección de Chloé Zhao, ganadora por Nomadland. Tras triunfar en el festival de Toronto, su temática shakesperiana parece no tener el mismo impulso en esta edición.
Frankenstein
El mexicano Guillermo del Toro, ganador por La forma del agua y Pinocho, volvió a ser considerado por la Academia con su proyecto más personal, a pesar de las críticas moderadas tras su estreno en el festival de Venecia. Si bien no se perfila como ganadora en la categoría principal, su vestuario, escenografía y maquillaje lideran las apuestas en los rubros técnicos.
Sueños de trenes
Esta mirada a las transformaciones del noroeste estadounidense en la primera mitad del siglo XX, centrada en la vida de un hombre, conquistó a los votantes de la Academia. Con una fotografía premiada y adquirida por Netflix en Sundance 2025, su campaña culminó con el máximo reconocimiento en los Premios Spirit. Para una producción independiente de bajo presupuesto, la nominación ya representa un triunfo.
Marty Supremo
Inspirada en hechos reales, narra la historia de un campeón de tenis de mesa y destaca por la interpretación de Timothée Chalamet como un protagonista arrogante. Sus posibilidades de triunfo son reducidas, aunque el actor sigue entre los favoritos en su categoría, pese a perder impulso por comentarios críticos hacia la ópera y el ballet.
Pecadores
Con una combinación de horror y música, la película dirigida por Ryan Coogler se consolidó en la carrera con un récord de 16 nominaciones. Su metáfora sobre la explotación de la cultura negra, a través de vampiros sedientos, conquistó a la crítica y al público, recaudando 370 millones de dólares. También potenció las chances de Michael B. Jordan como mejor actor, en un caso poco habitual de cine de terror bien posicionado en los Oscar.
Valor sentimental
Joachim Trier, quien ya había captado la atención con La peor persona del mundo, regresó junto a Renate Reinsve y sumó el glamour de Hollywood con Elle Fanning. El drama familiar, filmado en la casa del director, logró su primera nominación a mejor película y se perfila con mayor fuerza en la categoría internacional que en la principal.
El agente secreto
La obra de Kleber Mendonça Filho se presenta como una firme candidata en la categoría internacional, lo que podría significar un segundo Oscar consecutivo para Brasil. Su inclusión en mejor película fue celebrada como un logro nacional. Ambientada en la dictadura militar de los años setenta, su popularidad creció durante la campaña, aunque no aparece entre las favoritas al premio principal.