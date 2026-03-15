Oscar 2026: cuáles son las 10 candidatas a Mejor Película

Con una combinación de horror y música, la película dirigida por Ryan Coogler se consolidó en la carrera con un récord de 16 nominaciones. Su metáfora sobre la explotación de la cultura negra, a través de vampiros sedientos, conquistó a la crítica y al público, recaudando 370 millones de dólares. También potenció las chances de Michael B. Jordan como mejor actor, en un caso poco habitual de cine de terror bien posicionado en los Oscar.