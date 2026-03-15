El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái

La jornada del GP de China no solo dejó victorias y puntos disputados en la pista, sino también un momento que reflejó la camaradería entre pilotos. Al terminar la carrera, Franco Colapinto, quien había finalizado 10° tras una remontada destacable, se acercó al corralito de entrevistas donde ya se encontraba Carlos Sainz. Allí fue recibido por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no dudó en acercarse para felicitarlo por su desempeño.