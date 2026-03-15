El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái
Un gesto de camaradería entre pilotos marcó el final del GP de China: Pierre Gasly se acercó al corralito donde Franco Colapinto conversaba con Carlos Sainz, y lo felicitó por su destacada actuación, cerrando una carrera llena de esfuerzo y estrategia para Alpine.
La jornada del GP de China no solo dejó victorias y puntos disputados en la pista, sino también un momento que reflejó la camaradería entre pilotos. Al terminar la carrera, Franco Colapinto, quien había finalizado 10° tras una remontada destacable, se acercó al corralito de entrevistas donde ya se encontraba Carlos Sainz. Allí fue recibido por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no dudó en acercarse para felicitarlo por su desempeño.
El gesto de Gasly, simple pero significativo, puso en evidencia la importancia de la colaboración y el reconocimiento entre pilotos, más allá de la competencia directa en la pista. Colapinto, por su parte, agradeció la felicitación y compartió impresiones con Sainz sobre la carrera, destacando cómo logró capitalizar cada oportunidad y gestionar sus neumáticos de manera estratégica para escalar posiciones y sumar un punto valioso para Alpine F1 Team.
no me separen nunca la dupla gasly y franco por favor pic.twitter.com/jNl4dpDu7X— valenÂ¹â´Â³ (@elortodenorris) March 15, 2026
La jornada de hoy consolidó a Colapinto como un piloto capaz de recuperarse en situaciones adversas, msobre todo en la primera mitad de la carrera cuando tuvo un encuentro especial frente a Estaban Ocon, algo que Gasly valoró de inmediato con su gesto en el corralito.
Este breve encuentro entre pilotos cierra un GP que estuvo marcado por múltiples batallas en pista, cambios estratégicos de neumáticos y un desempeño notable de los pilotos de Alpine.
Así, mientras Kimi Antonelli celebraba su histórica victoria, Alpine disfrutaba de un cierre de carrera distinto, con Colapinto recibiendo elogios de su compañero y dejando una imagen de profesionalismo.