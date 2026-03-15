Cómo Colapinto logró sumar su primer punto con Alpine: las 10 claves del GP de China

¿Cuánto vale este punto para Franco Colapinto? Seguramente, más de lo que dice la tabla. Después de semanas de críticas y errores, el argentino resistió una carrera caótica en Shanghái y encontró, finalmente, una recompensa. Fue un puntazo: Colapinto mostró por qué es una de las grandes apuestas de Alpine desde la largada. Partió 12°, escaló seis posiciones hasta el sexto lugar, defendió como un gladiador en varios pasajes y terminó 10° para sumar su primera unidad con la escudería francesa. Hubo incidentes que lo beneficiaron, pero lo que se vio en el GP de China volvió a explicar por qué sigue siendo uno de los proyectos más interesantes de la Fórmula 1. ¿Podría haber sumado más? Sí, aunque tampoco estuvo exento de complicaciones. Estas son las 10 claves de la carrera que le permitió volver a sumar puntos.