Cómo Colapinto logró sumar su primer punto con Alpine: las 10 claves del GP de China
El argentino largó 12°, escaló hasta el sexto puesto en las primeras vueltas y resistió una carrera caótica en Shanghái para terminar 10°. Estrategia, incidentes y peleas en pista: las claves de su primer punto con la escudería francesa.
¿Cuánto vale este punto para Franco Colapinto? Seguramente, más de lo que dice la tabla. Después de semanas de críticas y errores, el argentino resistió una carrera caótica en Shanghái y encontró, finalmente, una recompensa. Fue un puntazo: Colapinto mostró por qué es una de las grandes apuestas de Alpine desde la largada. Partió 12°, escaló seis posiciones hasta el sexto lugar, defendió como un gladiador en varios pasajes y terminó 10° para sumar su primera unidad con la escudería francesa. Hubo incidentes que lo beneficiaron, pero lo que se vio en el GP de China volvió a explicar por qué sigue siendo uno de los proyectos más interesantes de la Fórmula 1. ¿Podría haber sumado más? Sí, aunque tampoco estuvo exento de complicaciones. Estas son las 10 claves de la carrera que le permitió volver a sumar puntos.
1- Una largada excepcional: Colapinto ya había demostrado que la largada es uno de sus puntos fuertes. No hay que ir muy lejos: en la primera carrera del año, en Australia, realizó una gran maniobra para superar a Liam Lawson.
En China volvió a repetir la fórmula, pero con más impacto. Partía 12° y la zona de puntos estaba cerca. Era el momento de arriesgar dentro del pelotón. Primero aprovechó una falla técnica de Max Verstappen en la largada. Luego superó a varios rivales y se benefició de un trompo de Isack Hadjar en una de las primeras curvas. Ese combo le permitió escalar rápidamente hasta el sexto lugar y meterse de lleno en la pelea por los puntos.
2- Abandonos prematuros: La ausencia de algunos contendientes también terminó favoreciendo la carrera del argentino. La baja de los dos McLaren abrió la pelea por los primeros puestos y permitió que otras escuderías se acercaran a la zona de puntos. A eso se sumaron las ausencias de Gabriel Bortoleto y Alex Albon, que tampoco pudieron largar. Ese contexto dejó un escenario más favorable para que Colapinto pudiera avanzar posiciones.
3- Un momento soñado: El trompo de Hadjar derivó en un safety car que alteró rápidamente las estrategias. La mayoría de los pilotos decidió entrar a boxes, pero Colapinto optó por continuar en pista porque había iniciado la carrera con neumáticos duros. Esa decisión lo dejó momentáneamente en el segundo puesto, solo por detrás de Kimi Antonelli, quien más tarde terminaría ganando la carrera.
So proud of that drive ð— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026
Thatâs Francoâs first points in Alpine colours ðð©µ pic.twitter.com/GEqLjQ4jdv
4- La lucha contra Haas: La reanudación de la carrera dejó dos conclusiones. Por un lado, Alpine todavía no está listo para competir de igual a igual con los grandes equipos de la parrilla, como Mercedes o Ferrari. Pero al mismo tiempo mostró que tiene el potencial suficiente para pelear en la zona de puntos frente a rivales directos como Haas.
Así comenzó una intensa lucha frente a Oliver Bearman y Esteban Ocon. Durante varias vueltas Colapinto logró sostener el quinto lugar de manera momentánea. Sin embargo, el desgaste de los neumáticos empezó a pasarle factura y con el correr de las vueltas perdió terreno.
5- La estrategia de los neumáticos: La apuesta por mantener los neumáticos duros fue una incógnita durante gran parte de la carrera. Luego del safety car, cuando la mayoría de los pilotos realizó una parada rápida, Colapinto quedó obligado a construir una diferencia de tiempo suficiente para no perder demasiadas posiciones cuando ingresara a boxes. El problema era que tenía dos rivales directos con la misma estrategia: Nico Hülkenberg y Ocon. Por eso debió luchar con ambos durante varios tramos de la carrera para sostener el ritmo.
6- El incidente con Ocon: Uno de los momentos más tensos de la carrera ocurrió cuando Colapinto regresaba a pista tras pasar por boxes. En ese instante tuvo un roce con Esteban Ocon que derivó en un trompo entre ambos pilotos. La maniobra generó preocupación en el equipo, aunque finalmente ninguno sufrió daños graves. En la comunicación por radio con su escudería, el propio Ocon asumió la responsabilidad del incidente y luego fue sancionado con 10 segundos de penalización. Ese episodio puso en duda la posibilidad de que el argentino sumara puntos.
InsÃ³lito la maniobra que intenta hacer Esteban Ocon. QuÃ© peligro. Por donde querÃa meterse!!! El auto de Franco Colapinto no tiene daÃ±os pero perdiÃ³ bastante tiempo. No lo puedo creer.— ð ð¿ (@JuannDis) March 15, 2026
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7- El abandono de Verstappen: Otro hecho clave fue la baja del tetracampeón del mundo. Verstappen ya había mostrado problemas desde la largada y, en una de las vueltas finales, su monoplaza perdió potencia y lo obligó a abandonar. Esa situación terminó siendo determinante para que Colapinto se asentara en el décimo puesto y asegurara su primer punto de la temporada.
8- La lucha con Sainz: Durante las últimas vueltas, Colapinto se concentró en pelear la posición con Carlos Sainz. El argentino se mantuvo a menos de dos décimas del español, presionando en cada curva y buscando un error que le permitiera superarlo. Sin embargo, no tuvo el ritmo suficiente para concretar la maniobra y debió conformarse con mantenerse detrás.
9- ¿Satisfecho? El argentino vivió un fin de semana cargado de emociones. No solamente por este punto, sino porque logró superar varios obstáculos. Desde los problemas en la caja de cambios que lo condicionaron en la sprint hasta una gran clasificación.
Lo cierto es que los errores o incidentes no frenaron su ambición. Y, quizá, Colapinto volvió a mostrar la cualidad que más lo caracterizó desde su irrupción en 2024: velocidad y resiliencia.
10- Un punto que puede marcar un quiebre: En la Fórmula 1, a veces una sola unidad vale mucho más de lo que indica la tabla. Para Colapinto, este resultado llega en un momento clave. Después de semanas de presión, críticas y errores, el argentino logró completar una carrera sólida, aprovechar las oportunidades y volver a sumar.
Más que el punto, lo importante fue el mensaje: Alpine tiene en sus manos a un piloto capaz de pelear en la zona media de la parrilla y capitalizar cada oportunidad que le ofrece la carrera.