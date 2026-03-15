El paraguas, objeto cotidiano donde prima lo importado

Horacio Cutin, dueño de otro negocio del microcentro, coincide en que las tormentas influyen directamente en la venta. Trabaja con dos proveedores y la mayoría de su mercadería también es china, pero tiene modelos importados de España en cantidade limitada. “Se diferencian por la tela y el diseño”, explica. Los modelos más exclusivos, provenientes de Europa, pueden costar hasta $80.000, pero los económicos siguen siendo los más buscados. “La gente suele elegir los más baratos, porque es común que se pierdan o se rompan y prefieren no hacer una compra tan cara. Y opta más los plegables que por los grandes”, señala. Así, la practicidad es crucial; y ahí está el modelo mini plegable. Durante los días de lluvia las ventas aumentan porque responden a una necesidad inmediata, “es una venta reactiva”, señala; mientras que en otros momentos se prioriza el regalo.