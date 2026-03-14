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Boca y River se juegan mucho en una jornada de realidades opuestas

Mientras el "Xeneize" visita mañana a Unión sumergido en críticas el "Millonario" recibe a Sarmiento con el impulso del debut triunfal de Coudet

DOMINGO DE FÚTBOL. Coudet y Úbeda, entrenadores de River y Boca, atraviesan realidades totalmente distintas de cara a sus respectivos duelos de mañana. DOMINGO DE FÚTBOL. Coudet y Úbeda, entrenadores de River y Boca, atraviesan realidades totalmente distintas de cara a sus respectivos duelos de mañana.
Hace 1 Hs

El fútbol argentino se detiene mañana para observar los dos polos de una misma realidad. Mientras en la Ribera el clima es de máxima tensión y cuestionamientos hacia el cuerpo técnico, en Núñez la llegada de aire fresco intenta disipar los nubarrones del pasado reciente. Boca y River enfrentarán sus respectivos compromisos con la obligación de ganar para no perder el tren de los playoffs en el torneo Apertura, en una jornada donde las miradas estarán puestas tanto en el césped como en los bancos de suplentes.

El panorama en Boca es complejo. Tras el empate 1-1 ante San Lorenzo en La Bombonera, que terminó con una sonora reprobación del público, Claudio Úbeda decidió redoblar la apuesta. Pese a las críticas, “Sifón” quedó conforme con la producción futbolística frente al “Ciclón” y tiene decidido mantener la base del equipo para visitar a Unión desde las 22.

La gran noticia para el mundo “xeneize” no está en el “11” inicial, sino en el banco: el retorno de Alan Velasco. El talentoso enganche dejó atrás una distensión de ligamento en su rodilla izquierda y, tras ser preservado en la fecha anterior, asoma como la carta de auxilio para un ataque que ha sufrido una plaga de lesiones. El ex Independiente ocupará el lugar del juvenil Gonzalo Gelini en la delegación.

El desafío es mayúsculo. Boca marcha séptimo con 13 unidades y se enfrenta a un Unión que es la revelación del torneo: viene de un épico 4-4 ante Independiente y se ubica segundo en la Zona A. Además, el estadio 15 de Abril se ha vuelto una fortaleza inexpugnable para Boca, que no gana allí desde 2019. Úbeda sabe que solo un triunfo calmará las aguas ante las bajas de peso que aún siguen en enfermería, como Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Ángel Romero.

De esa manera, Boca formaría con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gabriel Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Así llega el "Millonario"

Más temprano, a las 19.45, el Monumental será el escenario de un reencuentro esperado. Tras el debut triunfal de Eduardo Coudet ante Huracán, River vuelve a su casa, el mismo lugar donde hace poco tiempo los hinchas despidieron con silbidos el ciclo de Marcelo Gallardo. “Chacho” logró devolverle al equipo la victoria como visitante y ahora busca “cambiar el chip” en condición de local frente a Sarmiento.

La intención de Coudet es repetir los “11” que vencieron al “Globo”, aunque la salud de Sebastián Driussi mantiene en vilo al cuerpo técnico. El delantero padece una pubalgia y será evaluado hasta último momento; si no llega, Joaquín Freitas será el referente de área. La otra incógnita pasa por la titularidad de Juan Fernando Quintero: el colombiano se mostró falto de ritmo en su regreso y el DT analiza si devolverle la confianza desde el inicio o apostar por la frescura de Tomás Galván o Kendry Páez. El objetivo es claro: ratificar que la victoria en Parque Patricios no fue casualidad y empezar a edificar una identidad que reconcilie al equipo con su tribuna.

Así, River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos  Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Galván o Quintero, Páez; Ian Subiabre y Driussi o Freitas.

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