Boca y River se juegan mucho en una jornada de realidades opuestas

La intención de Coudet es repetir los “11” que vencieron al “Globo”, aunque la salud de Sebastián Driussi mantiene en vilo al cuerpo técnico. El delantero padece una pubalgia y será evaluado hasta último momento; si no llega, Joaquín Freitas será el referente de área. La otra incógnita pasa por la titularidad de Juan Fernando Quintero: el colombiano se mostró falto de ritmo en su regreso y el DT analiza si devolverle la confianza desde el inicio o apostar por la frescura de Tomás Galván o Kendry Páez. El objetivo es claro: ratificar que la victoria en Parque Patricios no fue casualidad y empezar a edificar una identidad que reconcilie al equipo con su tribuna.