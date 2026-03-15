“Sonetos encendidos” para reivindicar la poesía

- La respuesta daría lugar a una tesis, no a una entrevista. A modo de apunte, te puedo decir que la poesía está siempre en el mundo, cuya forma de ser es convulsionada. En general, es así, aunque hayan existido momentos de una relativa pax, en los cuales se tenía tiempo para sentarse a leer, a escribir o a filosofar sobre poesía. Sigue fluyendo porque es parte de la condición humana, hay un poeta que escribió algo, que podría ser sobre el canto de los pájaros y no sobre política. Pero para hacerlo, necesita que cesen los bombardeos.