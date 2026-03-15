Forma y contenido

Ocurre que la ficción casi siempre funciona como una fuga de la realidad. Porque ésta sabe tener una fealdad tal que nos impone salir por momentos de ella para poder seguir viviéndola, soportándola. Esos ingredientes están en la realidad para todos, incluso para aquellos privilegiados en cuanto a las posibilidades de experimentar placeres. Las pérdidas, la enfermedad, el tedio, las malas noticias, los desengaños, la vejez, y para qué decir la muerte (y se puede continuar mencionando fealdades hasta el infinito) alcanzan a todos, a reyes y a mendigos, a exitosos y a fracasados, a jóvenes y a ancianos, a tipos saludables tanto como a desahuciados. De ahí surge la necesidad de meterse en historias ajenas para “descansar” de la nuestra. Y ahí aparece esa especie de ventana que es la narrativa de ficción (literaria, cinematográfica, teatral, operística, etc.), por la cual el prójimo podrá asomarse a las historias ajenas que lo van a “oxigenar”. Una explicación que valdría también para el chisme. Claro que la realidad es lo suficientemente poderosa como para dificultar la evasión, por lo que las historias con las que pretendemos atrapar al lector deben ser lo bastante atractivas como para vencer dicho poder.