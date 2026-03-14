Secciones
DeportesFútbol

Escándalo en Luxemburgo: echaron al DT de la selección femenina por enviar "mensajes inapropiados"

La Federación Luxemburguesa de Fútbol anunció la salida del entrenador Daniel Santos tras recibir denuncias formales de las jugadoras. El organismo calificó la conducta como una violación a los principios éticos y una ruptura total de la confianza en el vestuario.

AFUERA. Daniel Santos se quedó sin trabajo tras la revelación de su comportamiento indebido. AFUERA. Daniel Santos se quedó sin trabajo tras la revelación de su comportamiento indebido.
Hace 2 Hs

El fútbol de Luxemburgo atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Este sábado, la Federación Luxemburguesa (FLF) comunicó la rescisión inmediata del contrato de Daniel Santos, quien se desempeñaba como seleccionador nacional femenino desde 2020. La decisión se tomó luego de que se tomara conocimiento de una serie de mensajes enviados por el técnico a integrantes del plantel, aprovechando su posición de autoridad.

Según el comunicado oficial, la federación actuó de urgencia para "proteger a las jugadoras involucradas y preservar la integridad del entorno deportivo". Los testimonios recogidos reflejaron que la relación entre el técnico de 44 años y sus dirigidas se había vuelto insostenible, manifestando una "pérdida manifiesta de confianza" que hizo imposible cualquier tipo de colaboración futura.

La salida de Daniel Santos como seleccionador del equipo nacional femenino no solo responde a una crisis de resultados, sino a una ruptura ética profunda que, según nuevas informaciones afectó a entre siete y nueve integrantes del plantel.

Lo que inicialmente se presentó como un incidente aislado ha cobrado una dimensión mucho más grave tras las declaraciones de Marc Diederich, abogado de la federación. Las capturas de pantalla proporcionadas por las propias futbolistas revelan que este tipo de mensajes inapropiados no fueron un desliz reciente, sino una conducta que se habría extendido durante varios años. La evidencia digital fue contundente para demostrar que el seleccionador de 44 años mantenía este patrón de comunicación fuera de los canales profesionales de manera sistemática.

El hallazgo de estas pruebas se produjo en un momento de máxima vulnerabilidad deportiva. Tras las abultadas derrotas ante Escocia en marzo de 2026, las jugadoras decidieron buscar asesoramiento con Carine Nardecchia, la directora de fútbol femenino de la FLF. Fue en ese entorno de contención donde las futbolistas expusieron la situación, transformando la crisis de resultados en una denuncia formal que hizo insostenible la continuidad de Santos al frente del grupo.

La federación ha sido extremadamente clara al definir la naturaleza de la falta: el contenido de los mensajes fue lo suficientemente grave como para dinamitar la relación de confianza necesaria en cualquier vínculo de autoridad y responsabilidad. Aunque se ha confirmado oficialmente que ninguna de las jugadoras afectadas era menor de edad al momento de recibir las comunicaciones, la FLF ha decidido priorizar la protección de su privacidad por encima de todo. Por este motivo, es muy probable que las transcripciones específicas de los mensajes no sean difundidas oficialmente, manteniendo el foco en la gravedad del abuso de poder.

Esta decisión marca un precedente importante en el manejo de crisis de integridad dentro de la federación. Al separar a Santos de manera inmediata, Luxemburgo busca no solo limpiar la imagen de su selección, sino también enviar un mensaje contundente sobre los límites que no deben cruzarse en el deporte profesional. Mientras tanto, el equipo intenta reconstruirse tras un ciclo que terminó siendo una tormenta perfecta de goleadas en contra y escándalos extradeportivos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias
1

Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano
2

Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano

Hasta que no dejemos en condiciones La Madrid, no nos moveremos de aquí, aseguró Darío Monteros
3

"Hasta que no dejemos en condiciones La Madrid, no nos moveremos de aquí", aseguró Darío Monteros

El ancazo
4

El ancazo

Jaldo cruzó a Catalán por la ayuda a los inundados: La política partidaria puede esperar; la gente, no
5

Jaldo cruzó a Catalán por la ayuda a los inundados: "La política partidaria puede esperar; la gente, no"

“Pido disculpas a Pelli”, dijo Pichón Segura y fue enviado a la cárcel
6

“Pido disculpas a Pelli”, dijo "Pichón" Segura y fue enviado a la cárcel

Más Noticias
Jaldo cruzó a Catalán por la ayuda a los inundados: La política partidaria puede esperar; la gente, no

Jaldo cruzó a Catalán por la ayuda a los inundados: "La política partidaria puede esperar; la gente, no"

Hasta que no dejemos en condiciones La Madrid, no nos moveremos de aquí, aseguró Darío Monteros

"Hasta que no dejemos en condiciones La Madrid, no nos moveremos de aquí", aseguró Darío Monteros

Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano

Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano

Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

Colapinto da un gran salto en las clasificatorias y largará 12° en Shanghái

Colapinto da un gran salto en las clasificatorias y largará 12° en Shanghái

Tarucas batió un récord de público en La Caldera del Parque

Tarucas batió un récord de público en La Caldera del Parque

Russell ganó la Sprint en Shanghái y Colapinto terminó 14°

Russell ganó la Sprint en Shanghái y Colapinto terminó 14°

Pampas frenó el envión y le dio una lección a Tarucas en La Caldera del Parque

Pampas frenó el envión y le dio una lección a Tarucas en La Caldera del Parque

Comentarios