Escándalo en Luxemburgo: echaron al DT de la selección femenina por enviar "mensajes inapropiados"

La salida de Daniel Santos como seleccionador del equipo nacional femenino no solo responde a una crisis de resultados, sino a una ruptura ética profunda que, según nuevas informaciones afectó a entre siete y nueve integrantes del plantel.



Lo que inicialmente se presentó como un incidente aislado ha cobrado una dimensión mucho más grave tras las declaraciones de Marc Diederich, abogado de la federación. Las capturas de pantalla proporcionadas por las propias futbolistas revelan que este tipo de mensajes inapropiados no fueron un desliz reciente, sino una conducta que se habría extendido durante varios años. La evidencia digital fue contundente para demostrar que el seleccionador de 44 años mantenía este patrón de comunicación fuera de los canales profesionales de manera sistemática.



El hallazgo de estas pruebas se produjo en un momento de máxima vulnerabilidad deportiva. Tras las abultadas derrotas ante Escocia en marzo de 2026, las jugadoras decidieron buscar asesoramiento con Carine Nardecchia, la directora de fútbol femenino de la FLF. Fue en ese entorno de contención donde las futbolistas expusieron la situación, transformando la crisis de resultados en una denuncia formal que hizo insostenible la continuidad de Santos al frente del grupo.



La federación ha sido extremadamente clara al definir la naturaleza de la falta: el contenido de los mensajes fue lo suficientemente grave como para dinamitar la relación de confianza necesaria en cualquier vínculo de autoridad y responsabilidad. Aunque se ha confirmado oficialmente que ninguna de las jugadoras afectadas era menor de edad al momento de recibir las comunicaciones, la FLF ha decidido priorizar la protección de su privacidad por encima de todo. Por este motivo, es muy probable que las transcripciones específicas de los mensajes no sean difundidas oficialmente, manteniendo el foco en la gravedad del abuso de poder.



Esta decisión marca un precedente importante en el manejo de crisis de integridad dentro de la federación. Al separar a Santos de manera inmediata, Luxemburgo busca no solo limpiar la imagen de su selección, sino también enviar un mensaje contundente sobre los límites que no deben cruzarse en el deporte profesional. Mientras tanto, el equipo intenta reconstruirse tras un ciclo que terminó siendo una tormenta perfecta de goleadas en contra y escándalos extradeportivos.