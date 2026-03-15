Invitar a pensar

En este sentido, me reconfortó la semana pasada en Buenos Aires tener un amable encuentro con una docena de estudiantes en la cafetería «Lágrimas tintas» de la familia de uno de ellos. Habían puesto como título de nuestra reunión el de «Escribir: Rebelión contra la vida superficial». Me gustó mucho la sesión, que duró un par de horas y en la que intervinieron los estudiantes con sus preguntas y comentarios. Sobre todo, les alenté a ganar en protagonismo de su propia vida a través de la escritura personal. Me encantó la inquietud por aprender que manifestaban. A menudo pienso que son estos pequeños grupos de jóvenes los que realmente pueden cambiar el mundo y es lo que quiero reproducir en mis clases, aunque sea con 50 estudiantes. Resulta algo mágico cuando los alumnos prosiguen en la cafetería el tema que se ha abordado en clase: eso es que se ha logrado invitarles a pensar.