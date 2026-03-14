¡Show del Diablito! Echeverri brilló con un golazo y una asistencia de chilena en el triunfo del Girona
En una tarde inspirada, el ex River mostró su jerarquía en la victoria 3-0 de su equipo ante el Athletic Bilbao, marcando su primer tanto en España y regalando una asistencia de antología que dio la vuelta al mundo.
El estadio de Montilivi fue testigo de la explosión definitiva de Claudio Echeverri en el fútbol europeo. En su séptimo partido con la camiseta del Girona, el volante surgido de las inferiores de River Plate se adueñó del espectáculo y fue el gran artífice de una goleada necesaria para el conjunto catalán. Tras un inicio de partido cerrado que se abrió con un tanto de Hugo Rincón, el "Diablito" frotó la lámpara a los 77 minutos para protagonizar la jugada de la fecha: tras un centro que le quedó incómodo, resolvió de espaldas al arco con una chilena improvisada que habilitó a Azzedine Ounahi, dejando al marroquí con el arco a su merced para el segundo gol.
ASISTENCIA DE CHILENA DEL DIABLITO ECHEVERRI, ESTE ANIMAL ES EL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS— Fran (@frabigol) March 14, 2026
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Pero el show no terminó ahí. Ya en tiempo de descuento, a los 92 minutos, Echeverri recibió un pase de Viktor Tsygankov, eludió a su marca con la velocidad que lo caracteriza y definió con un toque cruzado y preciso junto al poste derecho. Fue su bautismo de gol en La Liga, el sexto grito en su corta pero meteórica carrera profesional, y la confirmación de que su paso por el Bayer Leverkusen y sus breves apariciones en el Manchester City fueron apenas el preludio de su consolidación en la élite.
Un camino de precocidad y proyección internacional
La trayectoria de Echeverri es un caso de estudio sobre el talento precoz. Desde su desembarco en el Millonario a los 9 años, su ascenso fue imparable hasta debutar en Primera con solo 17 años. Con el Manchester City como dueño de su pase —tras una operación cercana a los 25 millones de euros—, el mediocampista creativo sumó experiencias en el Mundial de Clubes 2025 y un préstamo en Alemania antes de recalar en el Girona. Esta victoria ante el Bilbao no solo sirve para engrosar sus estadísticas personales, sino que tiene un peso estratégico vital para los "Blanquivermells".
PRIMER GOL DEL DIABLITO ECHEVERRI EN GIRONA PARA PONER EL 3-0 VS ATHLETIC.pic.twitter.com/S948aOOBsz— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 14, 2026
Gracias a este 3-0, el equipo dirigido por Míchel escaló a la duodécima posición con 34 puntos, logrando una distancia de seis unidades respecto a la zona de descenso. En un certamen donde los márgenes son mínimos, la aparición del "Diablito" le devuelve al Girona la ilusión de pelear por puestos de competiciones europeas, una meta que parecía escaparse tras una racha negativa de tres partidos sin ganar. El próximo desafío para la joya argentina será el 21 de marzo, cuando el equipo viaje a Pamplona para visitar al Osasuna en busca de confirmar este gran presente.