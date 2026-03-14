¡Show del Diablito! Echeverri brilló con un golazo y una asistencia de chilena en el triunfo del Girona

El estadio de Montilivi fue testigo de la explosión definitiva de Claudio Echeverri en el fútbol europeo. En su séptimo partido con la camiseta del Girona, el volante surgido de las inferiores de River Plate se adueñó del espectáculo y fue el gran artífice de una goleada necesaria para el conjunto catalán. Tras un inicio de partido cerrado que se abrió con un tanto de Hugo Rincón, el "Diablito" frotó la lámpara a los 77 minutos para protagonizar la jugada de la fecha: tras un centro que le quedó incómodo, resolvió de espaldas al arco con una chilena improvisada que habilitó a Azzedine Ounahi, dejando al marroquí con el arco a su merced para el segundo gol.