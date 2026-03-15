Walter Romero: “El tiempo nos construye y nos derrumba”

-Fue un encargo que impulsó César Aira. Existían traducciones, como la de Ulises Petit de Murat, pero estaban envejecidas: las traducciones caducan. En esas cartas aparece un Baudelaire íntimo: sus más de 40 mudanzas en París, sus deudas, los conflictos con el padrastro -el coronel Aupick-, la censura de Les fleurs du mal, su relación con Jeanne Duval, su amante mestiza, su aislamiento. Y algo extraordinario: su conciencia de obra. Le escribe a su madre: “La posteridad me concierne”. No es vanidad: es lucidez. Hay que sumar el episodio en Constantinopla: Flaubert y Bouilhet le dicen a la madre que su hijo es el escritor más importante de París, y recién ahí ella lo cree. Es conmovedor. Es la lucha eterna entre un creador y la mirada de su familia.