Cartas con una aguda mirada sobre la vida

La italiana Sussana Tamaro (Trieste, 1957) vuelve a salir a la palestra para júbilo de sus seguidores de acá y de allá que, por caso, consideraron una obra maestra Donde el corazón te lleve (Va´dove ti porta il cuore), publicado en 1994, en el contexto de una sucesión de libros igual de esperados que de celebrados. Es decir: aludimos a una de las grandísimas plumas de un país si se quiere pionero de eso que grosso modo damos en llamar literatura.