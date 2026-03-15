Un viaje extraordinario por los pliegues de una vida

Si esto lo ha hecho un gran escritor, cuya admirable producción suele estimular naturalmente un interés en conocerlo más cercanamente, entonces un texto con semejante nivel se vuelve una prodigiosa invitación a concretar ese objetivo, con el guía más autorizado para conducirnos por los pliegues reales de una vida, los que están antes o después o en el medio de lo literario, que lo trascienden y explican muchas claves que han generado un oficio de escribir. Conformada por crónicas independientes entre sí, que no demandan la lectura lineal o secuencial, la obra en su conjunto recrea episodios de todos los matices imaginables, desde episodios cargados de un delicioso humor, al drama; desde los afanes del novelista peruano por dar con el mot just flaubertiano, hasta sus amores -siempre sorprendentes-, el fervoroso culto de la amistad o a la impresión particular que en un hombre sensible puede suscitar algo aparente, trivial y cotidiano. Todo ello, con los rasgos que son atributos constantes de las Antimemorias, el apasionamiento, la lucidez, la generosidad en el juicio de otros escritores y su perceptible opción por la experiencia vital, que en Bryce Echenique tiene un definitivo valor que la labor intelectual, aun con su importancia, nunca sustituye.